Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București

Cum văd oamenii străzii forfota de Paște

„Nu e loc de liniște în noaptea asta până la ora 2-3. După aia lumea intră în case. Bagă-n ea. După lumânările aprinse, lumina lui Isus se stinge. E curat după gunoieri pe la ora 12, e murdar după oameni după „Hristos a-nviat. Mucuri de țigară, lumânări.” (Lena de pa Lânăriei)

„Rămânem noi, iar singuri. Acum nu că ne e foame, dar e frig în noaptea aia mare. Și dacă molfăi ceva mai trece frigul, noaptea.” (Georgel)

Masa de Paște

Au plecat boierii, bogații din București. „Au rămas săracii și ăștia ne îndoapă cu ouă”. „Ne dau la Biserică ouă, că vin cu ouă să ciocnească. Ne dau ouă. Câte ouă să mănânce omul într-o noapte? Oul pute după o zi-două. Se lipește mirosul murdar de tine.” (Ginul)

„Nu ne lasă în biserică ca să luăm pâine de împărtășanie că puțim. Atunci cum să mănânc ouă așa fără pâine? Nu ne lasă în casa Domnului.” (Cercel)

„Cu un Cola de la Mac stau noaptea! Stau treaz și mă uit la stele! Cât sunt lume și mașini pe stradă, nu poți să vezi stele. Așa e gol în București!”

„În cimitire ne dau afară cerșetorii. Că în ziua de Paște dimineața acolo vin oamenii cu cozonaci, cu pîine, cu miel. Acolo am putea și noi mânca. Dar ne dau afară cerșetorii.”(Gicu)

Familia de Paște

Leana de pe Lânăriei a fost dată afară de familia ei. N-o cheamă nici de Crăciun, nici de Paște. „Eu am făcut rost de casă. Eu i-am băgat în casă. Ei m-au dat afară ca pe un câine. Că stau în pișat, că put. Na, sunt om bătrân, mă scap, nu de asta este familia, ca să aibă grijă de tine?”

„Eu numai cu Haplea rămân. El este prietenarul meu, nu mă trădează. Oamenii trădează.” (Marinică)

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Li se spun puturoșii, vagabonzii, șobolanii, dai lepra, bă!. Sunt invizibili, deși miros și au bagaje și nevoi cu ei. Știu să răspundă de-i întrebi la „Hristos a înviat!” cu „Adevărat a înviat!”. Și sigur e vorba de un Dumnezeu în mintea tuturor. Chiar dacă Cercel crede în OZN-uri. Ginul mai mult în Pământul Plat. Marinică în Isus, nu în Dumnezeu. Gicu în stele și cer. „Stau sub ele cu plăcere.”

„E cineva acolo sus care vă iubește? – întreabă reporterul. „Suntem în voia celor de Sus!” Oricum s-ar numi? – întreb. Acolo în Împărăția Cerului toate sunt una și toate sunt bune.”

Piticu – Noblețea Paștelui

Piticu s-a urcat la Stația „Sfântul Gheorghe”. În tramvai. S-a urcat cu tot cu trotinetă în tramvai. În felul acesta, zice el, lumea se ferește de trotinetă. Oamenii respectă trotineta. Și nu-i mai zic oamenii să coboare, că miroase a ou expirat, a ou trecut. Cercel zice că ei put, dar sunt vii. Să nu uite românii că ei, oamenii străzii pot Învia oricând. „Oamenii să se teamă de omul mort.” Așa e. Omului mort i se iau mirosul și maul.

Piticu, cu trotineta la Piața Sf Gheorghe