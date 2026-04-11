Cum ar fi acționat suspectul: ancheta indică o metodă bazată pe embolie provocată intenționat

Arestarea lui Luca Spada a fost legată de decesul unei femei de 85 de ani, petrecut pe 25 noiembrie 2025, pe durata unui transport medical. Conform Parchetului din Forlì, condus de procurorul Enrico Cieri, femeia ar fi murit în urma unei embolii provocate de o injecție. În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, Parchetul a declarat că Spada este suspectat de omor calificat, circumstanțele agravante incluzând premeditarea și utilizarea unor substanțe otrăvitoare.

„Aceasta este concluzia firească a unei anchete efectuate cu mare atenție de către Parchetul din Forlì. Ne așteptam la acest rezultat”, a declarat Max Starni, avocatul familiei victimei. Spada a lucrat ca șofer de ambulanță pentru Crucea Roșie din Forlimpopoli-Bertinoro, dar a fost suspendat din funcție după ce a devenit suspect în cazurile de deces.

Ancheta, inițiată la sfârșitul anului 2025, a pornit de la rapoarte ale colegilor lui Spada și a vizat inițial cinci decese suspecte ale unor persoane vârstnice cu afecțiuni medicale grave. Toate aceste decese au avut loc în timpul sau imediat după transportul cu ambulanța. Ulterior, au fost incluse în investigație alte trei cazuri similare.

Un punct cheie al anchetei este analiza medico-legală a femeii de 85 de ani, decedată în noiembrie. Autopsia și testele realizate la Institutul de Investigații Criminalistice din Parma s-au concentrat pe identificarea urmelor biologice și a substanțelor suspecte pe echipamentul medical confiscat de la Spada, cum ar fi ace, seringi și catetere. Conform primelor informații, procurorii iau în calcul ipoteza că moartea femeii a fost cauzată de o embolie indusă intenționat printr-o tehnică bazată pe introducerea bulelor de aer în fluxul sanguin.

Legături suspecte și anchetă în desfășurare: Spada neagă acuzațiile, iar autoritățile caută răspunsuri

Ancheta a scos la iveală și o posibilă legătură între Luca Spada și o casă de pompe funebre din Meldola. Carabinierii au vizitat sediul acesteia, însă reprezentanții firmei au negat orice implicare: „Nu avem nicio legătură cu asta și nu facem nicio declarație. Suntem calmi, nu suntem implicați.”

În paralel, Crucea Roșie Italiană a reiterat disponibilitatea de a colabora pe deplin cu autoritățile pentru a sprijini investigația. Organizația a subliniat că Spada fusese deja suspendat ca măsură de precauție.

Luca Spada, cunoscut în oraș drept „Spadino”, a negat toate acuzațiile. Potrivit avocatei sale, Gloria Parigi, tânărul este „șocat de ceea ce iese la iveală”. În plus, Spada a apărut în mai multe interviuri televizate pentru a-și afirma nevinovăția. Până în prezent, ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele implicării sale în presupusele crime.

Cazul rămâne unul dintre cele mai controversate din ultimele luni, iar anchetatorii continuă să analizeze detaliile pentru a face lumină în privința deceselor suspecte.