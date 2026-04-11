Lumina Sfântă de la Iersusalim a fost dusă prima oară la capela din Aeroportul Otopeni. În fiecare an în aceasta biserică se aprinde prima candelă din România cu lumina adusă de la Mormântul Sfânt.

Multi pasageri, dar mai ales personalul navigant și angajații aeroportului știu despre acest colț duhovnicesc din aeroport și se opresc aici pentru o scurta rugăciune sau oricând au nevoie de reculegere. Biserica este deschisă în permanență, pentru toată lumea.

În jurul orei 18.30, Sfinta Lumină de la Ierusalim a fost adusă în România de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor.

Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

Lumina Sfântă va fi preluată și transportată în toate colțurile țării, cu patru avioane private. Unul dintre ele va zbura din București spre Iași și Suceava, altul spre Satu Mare, cu oprire la Sibiu și Cluj Napoca, iar alte două vor zbura spre Arad și Timișoara.

De asemenea, avionul care zboară de la București la Timișoara va continua zborul, ulterior, spre capitala Bulgariei.

De la Iași, Suceava, Satu Mare, Sibiu, Cluj Napoca, Arad și Timișoara, Lumina Sfântă va fi preluată și transportată în toate colțurile țării cu mașina.

Tot sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12.30 și 14.30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

