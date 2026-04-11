Lumina va fi adusă de trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu, la Aeroportul Otopeni, de unde va fi preluată de delegații eparhiilor și distribuită apoi către parohiile din țară, pentru a fi împărțită credincioșilor, în noaptea de Înviere.

Lumina Sfântă va fi preluată și transportată în toate colțurile țării, cu patru avioane private.

Unul dintre ele va zbura din București spre Iași și Suceava, altul spre Satu Mare, cu oprire la Sibiu și Cluj Napoca, iar alte două vor zbura spre Arad și Timișoara.

De asemenea, avionul care zboară de la București la Timișoara va continua zborul, ulterior, spre capitala Bulgariei.

De la Iași, Suceava, Satu Mare, Sibiu, Cluj Napoca, Arad și Timișoara, Lumina Sfântă va fi preluată și transportată în toate colțurile țării cu mașina.

În aceeași seară, în jurul orei 19:00, Sfânta Lumină, aprinsă la Sfântul Mormânt și dusă apoi în toată lumea ortodoxă pentru noaptea de Înviere, va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, potrivit Patriarhiei Române.

Paștele Ortodox va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie.

