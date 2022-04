„Din punctul meu de vedere, industria muzicală este afectată, mai departe nu știu. Poate alții se descurcă mai bine. Asta e situația. O să trecem probabil și peste asta la un moment dat, nu știu când, dar eu sunt foarte optimistă așa de felul meu și așa vreau să fiu în continuare, să trăiesc în bine, în soare, în lumină.

Eu sunt o ființă solară, eu nu pot să stau în întuneric, nu îmi place nimic întunecat. Și în casă, dacă se întunecă îmi aprind lumina, nu pot să stau așa, nu îmi place. Evenimentele au început așa ușor ușor, timid, dar e un început și trebuie să ne bucurăm.

Să sperăm că lucrurile vor decurge normal și că nu va fi nevoie să fie din nou restricții, în afară de pandemie și cealaltă parte se va termina cu bine.

Oamenii aceia trăiesc realmente o dramă. Să sperăm că se va termina nebunia asta nelalocul ei.”, a declarat Monica Anghel, pentru WOWbiz.ro.

„Din fericire, am putut să fiu pe aceeai scenă și să cânt împreună cu ei, cu cei care îmi sunt cei mai dragi și pe care îi apreciez cel mai mult. Cu Andra, Delia, Bella Santiago am rezonat cel mai bine. Le ador. Evident că mai sunt și alții, dar ele sunt cele cu care am cântat pe aceeași scenă și cu care am și o relație foarte frumoasă.”, a spus Monica Anghel pentru sursa citată.

