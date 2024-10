De când este prezentatoarea emisiunii „Asia Express”, Irina Fodor a fost plecată luni întregi de acasă. Răzvan Fodor a rămas cel responsabil cu toate, dar mai ales cu fiica lor, Diana.

„Am intrat în anul trei, ne descurcăm. A fost greu la început, eram obișnuit doar eu să plec de acasă. Când a plecat ea, copilul era deja mare. Nu mai aveam probleme, mă ajuta chiar. Acum doi ani erau două proiecte, era și «Asia Express» și s-a mai făcut un proiect atunci «Chef fără limite».

A fost două luni în Grecia, două luni în Asia și încă un sezon de Chef la cuțite la București. Era în București, dar venea la 2.00 noaptea și pleca la ora 7.00 – 8.00 dimineața. A fost destul de greu că a lipsit mult de acasă”, a povestit Răzvan Fodor, pentru Fanatik.

Răzvan Fodor, despre pensiunea de la Vama Veche

În cadrul interviului, Răzvan a vorbit și despre pensiunea din Vama Veche, pe care a achiziționat-o la începutul acestui an, împreună cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vîlcan. Aceștia și-au făcut o vilă pe litoral, unde merg să se relaxeze ori de câte ori simt nevoia.

„Pe turiști îi așteptăm vara viitoare. Am închis, a venit toamna. Pensiunea am luat-o că am avut o oportunitate. Gașca noastră, eu cu Popeasca, cu Smiley, cu Gina, cu încă niște prieteni, am zis «hai să ne bagăm în chestia asta».

E o chestie mică, dar am zis să facem locul nostru de joacă, să fie terenul nostru de joacă, unde să vină și oameni care sunt într-un sens. În același sens cu noi. Am fost bucuroși că în primul an a mers teribil de bine”, a mai spus Răzvan Fodor pentru sursa citată.

