Smiley are contract de ani buni cu Pro TV. El moderează show-ul „Românii au talent”, alături de Pavel Bartoș, pentru o scurtă perioadă a fost chiar și jurat, apare și în show-ul de talente „SuperStar România”, dar și la „Vocea României”. Săptămânal e pe micul ecran, în diverse show-uri Pro TV.

De partea cealaltă e Gina Pistol, vedeta care a devenit mămică de curând. Iubita lui Smiley are, în schimb, contract cu Antena 1. Ea a moderat show-urile „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, înainte de a rămâne însărcinată. Locul i-a fost luat de Irina Fodor.

Se știe că îndrăgostiții sunt două dintre cele mai apreciate vedete din România, au milioane de fani. Așa se face că recent, Smiley a fost întrebat pe Instagram când va participa la „Asia Express”, emisiunea prezentată de iubita lui. Asta ar însemna ca artistul să treacă de la Pro TV la Antena 1.

Smiley nu s-a ferit să ofere un răspuns: „Probabil niciodată”.

Gina Pistol, prezentatoare sau concurentă la „Asia Express”

Gina Pistol a vrut să participe la „Asia Express” în calitate de concurentă. Vedeta a povestit la Antena 1 despre cum a ajuns să fie prezentatoarea celor 3 sezoane. Ea și-a dorit să fie concurentă. „Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de «Asia Express», am auzit ca potențial concurent, atunci filmam «Chefi la cuțite». Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?”, a declarat Gina Pistol care a și oferit câteva detalii despre coechipierul ideal de la „Asia Express”.

„Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața….. Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert”, a spus ea.

