Gina Pistol a vrut să participe la „Asia Express” în calitate de concurentă. Ce s-a întâmplat la casting

Invitată în emisiunea „Asia mai târziu”, de la Antena 1, Gina Pistol le-a făcut lui Cuza și lui Emi, cei doi prezentatori și concurenți ai emisiunii, dezvăluiri despre experiența ei ca prezentatoare a show-ului. „Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre.

Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!”, a spus Gina Pistol, conform a1.ro.

Întrebată de Cuza dacă și-ar dori să participe în calitate de concurent la Asia Express, Gina Pistol i-a povestit despre cum a ajuns să fie prezentatoarea celor 3 sezoane. Ea și-a dorit să fie concurent. „Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să patricip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?”, a declarat Gina Pistol care a și oferit câteva detalii despre coechipierul ideal de la „Asia Express”.

„Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața….. Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert.”, a spus ea.

„Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare”, a mai dezvăluit ea la Antena 1.

