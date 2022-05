Bebe Mihu și-a declarat dragostea pentru Maria Dragomiroiu. „Soția trebuie să aibă și personalitate, nu trebuie să vezi într-o femeie o sclavă, care să calce, să stea la cratiță și să gătească, aceste treburi din casă trebuie împărțite la doi. Trebuie să ai respect față de persoana pe care o iubești, și cu care te-ai hotărât să-ți împarți viața.

Nu are cum să dispară dragostea! Trebuie să ții în viață sentimentele față de persoana cu care conviețuiești, să faci mici gesturi romantice, mici daruri. Nu trebuie să dispară dragostea, la noi e la fel ca în prima zi. Avem 37 de ani de căsnicie și tot ne iubim”, a explicat impresarul.

„Trebuie să fii gelos cu cap, nu trebuie ca gelozia să îți fure mințile, așa, din orice. Dacă un bărbat se uită în stânga sau în dreapta, trebuie lăsat să admire. Asta nu înseamnă că dacă s-a uitat a greșit sau și-a înșelat soția. Sunt, însă, într-adevăr, unele femei care exagerează, iar de la gelozie se ajunge la alte nenorociri. Să știți însă că bărbatul se bucură când femeia îl mai dojenește, zice în sinea lui: ”Uite, prezint interes la soție, e cu ochii pe mine!”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă Maria Dragomiroiu e sufletul lui pereche, el a spus cu convingere că da. „Vă spun sincer, Maria este norocul vieții mele. Nu am crezut că o să întâlnesc așa femeie, familistă…Nu am crezut că am norocul acesta să întâlnesc un asemenea om. Ne-am completat reciproc, toată viața”, a încheiat el.

Maria Dragomiroiu are acum 66 de ani și continuă să cânte, susține concerte, dar merge și la evenimente private.

