De Daria Maria Diaconu,

Dacă lui Taylor Swift numărul 13 îi poartă noroc, Rihanna nu vrea să vadă niciun obiect de culoare galbenă în camera ei înaintea vreunui concert.

Jennifer Aniston – Actrița se teme de zborul cu avionul. Vedeta are și o superstiție înaintea fiecărui zbor: înainte de aurca în avion atinge cu mâna partea exterioară a aeronavei și are grijă ca primul pas pe care îl face în interiorul avionului să fie cu dreptul.

Cameron Diaz – Vedeta hollywoodiană obișnuiește să bată în lemn pentru a alunga ghinionul, după cum a dezvăluit chiar ea pentru revista Cosmopolitan, citată de 20minutos.es.

Rihanna – Iubește culoarea galbenă, dar nu atunci când are vreun concert. Înainte de a susține un spectacol, vedeta nu vrea să vadă niciun obiect de această culoare în camera ei.

Chris Martin – Vocalistul trupei Coldplay a dezvăluit că nu poate ieși pe scenă la un concert dacă nu se spală pe dinți înainte. „Dacă nu fac asta nu mă simt suficient de inteligent pentru a concerta”.

Heidi Klum – Nu pleacă niciodată undeva fără să aibă la ea unul dintre dinții săi de lapte, pentru a-i purta noroc.

Taylor Swift -Numărul 13 îi poartă noroc și obișnuiește să și-l deseneze pe corp înaintea fiecărui concert. „-am n[scut ]ntr-o zi de 13. Am ]mplinit 13 ani ]ntr-o zi de vineri, 13. Am primit primul disc de aur după 13 săptămâni. Primul meu cântec care a fost numărul 1 avea o introducere de 13 secunde. de fiecare dată când am căștigat un premiu am stat pe un scaun cu numărul 13. Numărul 13 îmi poartă noroc”, a declarat artista.

Foto: Hepta

