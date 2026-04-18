Potrivit lui Volodimir Zelenski, circumstanțele atacului armat de la Kiev sunt investigate de anchetatori din cadrul Poliţiei Naţionale şi Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Bilanțul victimelor riscă să se agraveze

„Atacatorul a fost eliminat. Acesta a luat ostatici şi, în mod tragic, a ucis unul dintre ei. A împuşcat mortal încă patru persoane chiar pe stradă, iar o altă femeie a decedat la spital din cauza rănilor suferite. Transmit condoleanţe familiilor şi celor dragi ai victimelor”, a transmis președintele ucrainean.

„Patru ostatici au fost salvaţi. În prezent, au fost înregistrate 14 persoane rănite. Din păcate, acest număr ar putea creşte pe măsură ce oamenii continuă să solicite asistenţă medicală. Printre răniţi se află un băiat de 12 ani. Medicii îi acordă toată îngrijirea medicală necesară. Le dorim tuturor răniţilor o recuperare rapidă”, a adăugat el.

Șeful statului ucrainean a confirmat informații apărute mai devreme în presa ucraineană. „S-a stabilit că atacatorul a dat foc unui apartament înainte de a ieşi în stradă cu o armă”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Presa ucraineană scrie că atacatorul avea 58 de ani și era originar din Moscova

Zelenski a oferit de asemenea informații noi despre atacator, și anume că „fusese urmărit penal anterior pentru infracţiuni”.

„Locuia de mult timp în regiunea Doneţk şi s-a născut în Rusia. Toate informaţiile disponibile despre el şi motivele din spatele acţiunilor sale sunt investigate temeinic. Fiecare detaliu trebuie verificat. Anchetatorii lucrează la mai multe ipoteze privind ceea ce s-ar fi putut întâmpla.

Toate dispozitivele sale electronice, telefonul şi toate contactele sale vor fi examinate. Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Procurorul General al Ucrainei vor informa publicul. Toate informaţiile verificate trebuie comunicate poporului nostru”, a explicat el.

„Doresc să-mi exprim aprecierea faţă de toţi cei care au ajutat la faţa locului şi au salvat oamenii noştri – acordând asistenţă răniţilor şi ajutând poliţia. De asemenea, mulţumesc tuturor prietenilor noştri din întreaga lume care ne transmit condoleanţe. Este un lucru absolut, absolut îngrozitor – să pierzi oameni în acest fel într-o zi obişnuită, într-un oraş obişnuit. Veşnică pomenire celor care au fost ucişi”, a încheiat președintele ucrainean într-un mesaj transmis pe contul său de X.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE