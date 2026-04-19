Andrew Chesterton, fost director operațional al companiei Bravura Solutions, călătorea de la aeroportul Heathrow spre Cincinnati, SUA, în septembrie 2023, când și-a prins degetele într-un spațiu dintre scaune, provocându-și tăieturi adânci.

În documentele depuse în instanță, avocata sa, Jessica Muurman, a explicat că incidentul s-a petrecut pe 24 septembrie 2023, în timpul zborului, în momentul în care Chesterton a băgat mâna stângă între scaune.

„Un obiect ascuțit, aflat în pliurile scaunului, i-a provocat o tăietură la degetul inelar și degetul mic al mâinii stângi”, a declarat avocata.

Clientul său a suferit „durere imediată și șoc” și a avut nevoie de asistență din partea echipajului pentru a opri sângerarea.

După aterizare, Chesterton a fost transportat la spital, unde rănile i-au fost curățate și i s-au aplicat 4 copci la degetul inelar și 7 la degetul mic.

Cu toate acestea, rănile au avut consecințe pe termen lung: degetul mic a devenit rigid, sensibil și cu o forță de prindere redusă, iar o infecție ulterioară a necesitat tratament cu antibiotice.

„Aceste efecte sunt permanente”, a adăugat avocata, menționând că bărbatul trebuie acum să evite anumite activități, cum ar fi ridicarea greutăților în grădină.

În plus față de problemele fizice, Chesterton a dezvoltat anxietate severă, având dificultăți în a participa la activități sociale, cum ar fi evenimente sportive sau concerte, de teamă să nu-și rănească din nou degetele.

De asemenea, el a experimentat „coșmaruri și flashback-uri despre incident”, ceea ce a determinat medicii să-i prescrie somnifere în octombrie 2023.

Compania British Airways a recunoscut responsabilitatea pentru incident, însă, contestă valoarea despăgubirilor cerute de client și refuză să acopere daunele psihologice pe motiv că, în conformitate cu Convenția de la Montreal, companiile aeriene sunt răspunzătoare doar pentru „vătămări corporale” sau deces.

Avocatul companiei aeriene, Christopher Loxton, a declarat că reclamantul trebuie să demonstreze amploarea prejudiciului și legătura directă dintre accident și traumele suferite. În caz contrar, nu va putea primi compensații pentru daunele psihologice.

În lipsa unei înțelegeri amiabile între părți, cazul va fi soluționat în instanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE