Emma Stone, Nicole Kidman și Jessie Buckley au dominat primele imagini de pe covorul roșu

Emma Stone a mers pe o apariție all-white, una dintre cele mai curate și mai puternice ale serii. Rochia ei strălucitoare, cu decolteu adânc și spate gol, a mizat pe efectul de eleganță fără exces, iar tocmai simplitatea a făcut-o să iasă și mai tare în evidență.

Emma Stone, de două ori câștigătoare a premiului Oscar, a purtat o rochie Louis Vuitton albă eterică cu paiete, cu decolteu pătrat, fără spate și mâneci scurte neașteptate. Pentru croirea ei a fost nevoie peste 600 de ore. Foto: Profimedia Images

Nicole Kidman a ales o rochie Chanel în tonuri crem și roz pal, fără bretele, cu bustieră peplum și detalii din pene. A fost una dintre aparițiile acelea care nu au nevoie de nimic strident ca să rămână în mintea publicului.

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, a pășit pe covorul roșu într-o rochie romantică, cu pene, de la Chanel,. Rochia fără bretele a combinat un corsaj structurat, alb-negru, cu mărgele, cu o fustă distractivă, cu pene. Jessie Buckley a purtat o rochie Chanel fără bretele, roșie și roz. Foto: Profimedia images

Jessie Buckley a venit cu una dintre cele mai teatrale ținute ale serii: o rochie Chanel roz și roșie, cu umerii goi și trenă amplă. A fost genul de look făcut pentru fotografii mari și pentru toate topurile de „best dressed”.

Teyana Taylor și Auliʻi Cravalho au adus dramatismul serii

Dacă Emma Stone a mers pe minimalism, Teyana Taylor a ales opusul: o rochie transparentă alb-negru, cu sclipici și trenă din pene. Ținuta a fost una dintre cele mai spectaculoase și mai „de scenă” de pe covorul roșu.

Teyana Taylor a sosit la Premiile Oscar purtând o rochie alb-negru cu pene. Ea a asortat rochia texturată cu diamante orbitoare de la Tiffany & Co. Foto: Profimedia Images

Auliʻi Cravalho a fost imposibil de ignorat într-o rochie verde spumă de mare, cu detaliu tip lalea în zona bustului și fustă din tul. A fost una dintre cele mai fresh apariții ale serii și, clar, una dintre cele mai fotografiate.

Vedeta din „Moana”, Auliʻi Cravalho, a ieșit în evidență într-o rochie verde spumă de mare, cu detalii în stil lalea pe bust. Foto: Profimedia Images

Rose Byrne a ales clasicul care nu dă greș, iar Chase Infiniti a mers pe volum

Rose Byrne a demonstrat încă o dată că o rochie neagră bine făcută rămâne armă sigură pe covorul roșu. Apariția ei strapless, cu imprimeu floral și trenă, a avut acel aer elegant care nu se demodează. Buzele roșii și cocul jos au închis perfect tot look-ul.

Rose Byrne a oferit o variantă nouă a unei rochii negre clasice, purtând o rochie fără bretele cu un imprimeu floral superb. Foto: Profimedia Images

Chase Infiniti a mers pe o rochie lavandă Louis Vuitton, cu fustă din tul în straturi și un decolteu adânc. A fost o apariție tânără, spectaculoasă și exact pe linia glamourului de Oscar.

Chase Infiniti și-a câștigat un loc pe lista celor mai bine îmbrăcate cu o rochie lavandă cu o fustă din tul stratificată de la Louis Vuitton. Foto: Profimedia Images

Albastru regal, galben unt și mult auriu pe covorul roșu

Barbie Ferreira a intrat puternic în cursa celor mai bune apariții cu o rochie albastru regal, cu fustă lungă până în podea și fundă amplă la spate. Look-ul a avut și eleganță, și personalitate.

Barbie Ferreira a cucerit covorul roșu într-o rochie albastru regal cu o fustă lungă până la podea cu nasturi, creată de Zac Posen de la GapStudio. Foto: Profimedia Images

Felicity Jones a atras privirile într-o rochie galben-unt, cu detalii perlate, într-una dintre cele mai delicate apariții ale serii.

Vedetele au purtat cele mai glamuroase ținute la premiile Oscar 2026. Foto: Profimedia Images

În aceeași zonă a rafinamentului au intrat și Zoe Saldana, într-o rochie lejeră din mătase, plus Elle Fanning, care a mers pe un look cu aer de mireasă.

Pe zona de strălucire, Ejae și Rei Ami au mers pe auriu, Wunmi Mosaku a ieșit în evidență într-un verde cu sclipiri, iar Bella Thorne a mizat pe transparențe negre și pene.

Rei Ami, de la stânga la dreapta, Ejae și Audrey Nuna pășesc pe covorul roșu la premiile Oscar. Foto: Profimedia Images

Demi Moore a ales, la rândul ei, o creație lungă cu pene, una dintre cele mai dramatice ale serii.

Demi Moore a ajuns la Premiile Oscar din 2026 ca una dintre prezentatoarele serii. Ea a pășit pe covorul roșu într-o rochie Gucci verde, cu pene, dramatică. Foto: Profimedia Images

Nici smokingurile nu au trecut neobservate

Shaboozey a ieșit din zona clasică a smokingului negru cu un costum croit, decorat cu perle și bijuterii, una dintre cele mai reușite apariții masculine de pe covorul roșu. Damson Idris a ales o jachetă în nuanțe de indigo și gri, iar Miles Caton a venit îmbrăcat complet într-un roșu închis care a rupt monotonia costumelor obișnuite.

Cea de-a 98-a ediție anuală a Premiilor Academiei. Foto: Profimedia Images

Conan OBrien, gazda ceremoniei pentru al doilea an la rând, a mers pe o formulă clasică și sigură, în timp ce apariția alături de Liza Powel a completat perfect imaginea de seară mare la Hollywood.

