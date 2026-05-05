Deși Met Gala 2026 este considerat cel mai spectaculos eveniment de modă al anului, nu toate aparițiile de pe covorul roșu au fost la înălțimea așteptărilor. În ciuda bugetelor impresionante, a echipelor de stiliști și a colaborărilor cu cele mai mari case de modă, unele vedete au bifat apariții considerate neinspirate, ratând esența dress code-ului „Fashion is Art”, potrivit elle.ro.

Tema generoasă ar fi trebuit să încurajeze creativitatea și interpretările artistice, însă pentru unii invitați rezultatul a fost fie prea literal, fie complet deconectat de la concept.

Rihanna și așteptările prea mari

Este aproape surprinzător să o regăsim pe Rihanna pe lista aparițiilor discutabile, mai ales că artista este recunoscută pentru look-urile sale memorabile de la Met Gala. În 2026, ea a purtat o creație Maison Margiela realizată de Glenn Martens, inspirată de arhitectura medievală.

Deși ținuta a fost impresionantă din punct de vedere tehnic, criticii au considerat că nu a avut aceeași energie și creativitate cu care Rihanna și-a obișnuit publicul, părând mai degrabă o reinterpretare fidelă a unei piese de podium decât o declarație personală.

Inspirație prea literală sau complet absentă

Sabrina Carpenter a atras atenția cu o rochie Dior decorată cu role de film, o alegere considerată prea literală și lipsită de subtilitate. În mod similar, Naomi Watts a purtat o rochie elegantă semnată de Jonathan Anderson, însă complet deconectată de la tema serii.

Nici Beyoncé nu a scăpat de critici. Revenită după un deceniu la Met Gala, artista a ales o creație semnată de Olivier Rousteing, însă mulți au remarcat asemănarea cu ținute purtate anterior, considerând că apariția nu a adus nimic nou.

Exagerarea, un risc asumat

Pentru unele vedete, problema nu a fost lipsa de creativitate, ci excesul. Anne Hathaway, SZA și Tessa Thompson au fost criticate pentru ținute prea încărcate, unde detaliile au eclipsat ideea de ansamblu.

La rândul său, Tyla a fost transformată într-un „păun” de designerul Alessandro Michele, un concept spectaculos, dar considerat de unii prea artificial și lipsit de naturalețe.

Apariții bizare și alegeri discutabile

Printre cele mai neobișnuite apariții s-a numărat și Heidi Klum, care a ales un look de tip „statuie”, mai apropiat de un costum decât de o ținută de gală.

Alte nume care au stârnit controverse au fost Lindsey Vonn, Blake Lively, Margot Robbie și Grace Gummer, ale căror alegeri au fost considerate lipsite de impact sau nepotrivite pentru tema serii.

Când moda nu mai întâlnește arta

Met Gala 2026 rămâne un eveniment unde riscurile sunt inevitabile, iar nu toate experimentele dau rezultate. Însă tocmai aceste contraste – între reușite spectaculoase și alegeri neinspirate – fac din Met Gala un spectacol atât de urmărit.

În final, moda ca formă de artă rămâne o provocare, iar echilibrul dintre creativitate, originalitate și coerență este cel care face diferența între o apariție memorabilă și una uitată rapid.

