„Această moţiune de cenzură este falsă, cinică şi artificială”, s-a plâns Bolojan în timpul dezbaterii tensionate care a precedat votul, notează Politico. „Orice ţară, confruntată cu o multitudine de crize, ar încerca să-şi consolideze guvernele, nu să le schimbe”, a adăugat Bolojan.

Partidul Social-Democrat (PSD), de centru-stânga, a jucat un rol decisiv în succesul votului de neîncredere. Sătul de politicile severe de austeritate ale Bucureştiului, grupul s-a retras luna trecută din guvernul condus de Partidul Naţional Liberal al lui Bolojan şi a anunţat că va colabora cu Alianţa pentru Uniunea Românilor, de extremă dreapta, pentru a-l demite pe prim-ministru, explică publicaţia. Măsura, reaminteşte Politico, a venit ca o surpriză pentru grupul Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, din care face parte PSD. După ce ani de zile a criticat Partidul Popular European (de centru-dreapta) pentru că a încheiat alianţe similare cu extrema dreaptă, evoluţiile din România au pus principalul grup de centru-stânga al UE într-o situaţie delicată.

Bolojan şi Partidul Naţional Liberal de centru-dreapta se află la putere din 2025, după demisia fostului prim-ministru Marcel Ciolacu. Demiterea sa survine la mai puţin de un an după ce România a organizat alegeri prezidenţiale controversate, în care primarul moderat al Bucureştiului, Nicuşor Dan, l-a învins pe liderul Alianţei pentru Uniunea Românilor, George Simion.

Simion este considerat pe scară largă a fi creierul din spatele căderii lui Bolojan. Partidul său de extremă dreapta este în creştere în sondaje, iar şansele sale vor creşte probabil şi mai mult într-o perioadă de instabilitate prelungită care va ameninţa perspectivele economice deja precare ale ţării. România trebuie să finalizeze reformele cheie până în august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar dacă nu îşi pune în ordine finanţele publice, s-ar putea confrunta şi cu o scădere a ratingului de credit, explică Politico.

Liderul de extremă dreapta a cerut alegeri anticipate în timpul dezbaterii de marţi din parlament. „Ne asumăm viitorul acestei ţări, un viitor guvern şi redăm speranţa românilor”, a spus el. „Destinul României trebuie decis prin votul românilor”, a punctat el.

Însă alegerile anticipate înainte de sfârşitul actualei legislaturi, în 2028, sunt considerate improbabile, menţionează Politico. În schimb, este de aşteptat ca preşedintele Dan să înceapă consultări cu liderii partidelor pentru a forma un nou guvern de coaliţie sub conducerea unui nou prim-ministru.

Parlamentul României a votat marți demiterea prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de social-democrați și de extrema dreaptă, adâncind astfel criza politică din această țară membră a UE și NATO, situată la granița cu Ucraina.

Decizia social-democraților (PSD), cel mai mare partid din România, de a se alia cu extrema dreaptă pentru a depune moțiunea a stârnit critici, fiind acuzată că ar legitima ascensiunea extremei drepte.
Moțiunea a primit 281 de voturi în parlamentul de 464 de locuri. Liberalii lui Bolojan (PNL) și aliații săi din USR au fost prezenți, dar nu au votat.

PSD a părăsit guvernul luna trecută și s-a aliat cu AUR, principalul partid de extremă dreapta din România, pentru moțiune.

AUR a depășit PSD în sondaje de la ultimele alegeri parlamentare, situându-se la aproximativ 37%.
Prin alăturarea la AUR, PSD l-a transformat „într-un actor politic semnificativ, dintr-un partid care era izolat, ostracizat și ținut la marginea sistemului politic”, a declarat politologul Costin Ciobanu pentru AFP.
Liderul AUR, George Simion, a postat pe X după vot că „vocea poporului a fost auzită astăzi”, făcând apel la „reconciliere națională”.

Guvernul român pierde încrederea Parlamentului

281 de voturi în favoarea moțiunii, ceea ce înseamnă că guvernul de coaliție pro-UE al lui Ilie Bolojan a pierdut încrederea parlamentului. Rezultatul a fost întâmpinat cu aplauze zgomotoase din partea celor prezenți.

O posibilitate este ca liberalii lui Bolojan şi socialiştii să formeze un nou parteneriat sub conducerea unui tehnocrat independent.

O altă posibilitate este ca Bolojan să fie desemnat să conducă un guvern minoritar, lăsând PSD-ul în opoziţie alături de parlamentarii de extremă dreapta ai lui Simion.

Bolojan este al şaptelea prim-ministru demis printr-un vot de neîncredere de la restabilirea democraţiei în urma Revoluţiei din 1989.

Înaintea votului de neîncredere, Dan a încercat să liniştească atât alegătorii din ţară, cât şi aliaţii europeni. „Vreau să îi asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să îşi menţină orientarea către Occident”, a declarat el luni, într-o conferinţă de presă. „S-ar putea să urmeze una sau două săptămâni de incertitudine, dar acest lucru nu ar trebui să ne îngrijoreze, deoarece există un angajament faţă de obiectivele importante”, a asigurat el, consemnează POLITICO.

Ştirea căderii guvernului Bolojan este preluată în regim de urgenţă şi de agenţiile AFP, Bloomberg, Reuters şi agenţia chineză de stat Xinhua. 

