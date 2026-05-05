VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 61

Considerat „cea mai importantă noapte a modei”, Met Gala 2026 a avut loc, conform tradiției, în prima zi de luni a lunii mai, pe 4 mai, la celebrul Metropolitan Museum of Art din New York City. Evenimentul este organizat anual pentru a strânge fonduri pentru Costume Institute și adună cele mai mari nume din lumea modei, filmului și muzicii.

Tema din acest an, „Fashion is Art”, a fost inspirată de expoziția „Costume Art”, care explorează relația dintre corp și haine, privite ca forme de expresie artistică. Spre deosebire de temele anterioare, care au avut o abordare mai istorică, ediția din 2026 a propus o viziune conceptuală asupra modei, punând accent pe conexiunea dintre design vestimentar și artă.

O expoziție care traversează istoria modei

Expoziția „Costume Art” aduce în prim-plan sute de piese vestimentare de arhivă, asociate cu lucrări de artă din diferite perioade istorice. De la creații ale marilor case de modă până la opere artistice din patrimoniul muzeului, evenimentul ilustrează modul în care moda a fost mereu parte integrantă din cultura umană.

Această abordare oferă o perspectivă amplă asupra evoluției stilului, demonstrând că hainele nu sunt doar obiecte funcționale, ci și expresii ale identității și creativității.

Nume mari la conducerea galei

Ediția din 2026 a fost coordonată de personalități de top, printre copreședinți numărându-se Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și, bineînțeles, Anna Wintour, figura emblematică a evenimentului.

În rol de președinți onorifici s-au aflat Jeff Bezos și Lauren Sánchez, a căror implicare a generat numeroase reacții și controverse în mediul public. Printre organizatori s-au regăsit și nume importante din industrie, precum designerul Anthony Vaccarello, dar și vedete precum Zoë Kravitz, Angela Bassett, Gwendoline Christie, LISA, Doja Cat și Sam Smith.

Glamour și controverse

Pe lângă ținutele spectaculoase de pe covorul roșu, Met Gala 2026 a fost în centrul atenției și prin prisma discuțiilor legate de influența marilor investitori în industria modei. Implicarea lui Jeff Bezos a alimentat speculații privind posibile achiziții importante, inclusiv revista Vogue, strâns legată de eveniment.

Cu toate acestea, gala rămâne un simbol al eleganței și creativității, dar și un eveniment caritabil de amploare. Ediția precedentă a reușit să strângă 31 de milioane de dolari pentru Costume Institute, confirmând impactul major al acestei seri asupra industriei modei.