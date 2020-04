De Viorel Tudorache,

„Aceşti oameni au familii şi rude pentru care îşi fac griji, dar merg totuşi la locul de muncă pentru a servi comunitatea, pentru a ne salva”, a continuat Celine Dion, care are peste 4 milioane de admiratori pe Instagram şi 22 de milioane de admiratori pe Facebook.

Din bucătăria reşedinţei sale, vedeta canadiană a adus un omagiu profesioniştilor din domeniul sănătăţii, personalului din serviciile de urgenţe, asistenţilor sociali şi furnizorilor de servicii esenţiale, precum angajaţii din supermarketuri şi cei ai firmelor de livrări: „Nu vom putea niciodată să vă mulţumim îndeajuns”.

„Salutăm curajul vostru şi ne rugăm pentru voi. Mii de mulţumiri pentru munca eroică pe care o depuneţi pentru lumea întreagă. Vă vom fi veşnic recunoscători”, a adăugat artista.

Alături de Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Paul McCartney şi alţi artişti de seamă, vedeta canadiană va participa sâmbătă la „One World: Together At Home”, un concert virtual transmis în lumea întreagă şi lansat de mişcarea Global Citizen în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru a aduce un omagiu angajaţilor din domeniul medical.

Celine Dion a început în septembrie un turneu internaţional de promovare a albumului său intitulat „Courage”, primul lansat după o pauză de 10 ani şi după moartea soţului şi managerului ei, Rene Angelil, decedat din cauza unui cancer în 2016.

Vedeta pop a anunţat la jumătatea lunii martie suspendarea acestui turneu din cauza pandemiei declanşate de noul coronavirus, fapt care a determinat amânarea concertelor programate în secţiunea nord-americană a turneului.

Celine Dion a ieşit negativ la testele pentru coronavirus efectuate luna trecută. Artista va concerta în România pe 29 iulie.

