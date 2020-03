De Livia Lixandru,

Până acum au fost difuzate doar câteva episoade din reality-show-ul Asia Express sezon 3, însă filmările s-au încheiat la începutul lui decembrie 2019.

Chef Sorin Bontea a povestit, într-un interviu apărut în numărul de februarie al revistei VIVA! cum a trăit el experiența Asia Express 3 și cum i s-a schimbat viața după săptămânile petrecute în Filipine.

„Pentru mine cel mai dificil a fost să cerșesc – mâncare, cazare, orice. M-am adaptat și la asta, mi-am spus că astea sunt regulile, e un concurs, trebuie să îi fac față. Au fost însă și momente în care m-am întrebat efectiv ce caut eu acolo.

Într-o noapte, am dormit într-un fel de magazie care se afla chiar pe marginea străzii. Treceau mașini și camioane la vreo 3 metri de patul nostru. Asta n-ar fi fost nimic, dar pe la unu noaptea a început să latre un câine… și nu s-a mai oprit. Am ieșit afară în creierii nopții, stăteam pe marginea drumului și mă gândeam: Sorine, ce faci tu aici?! De ce ai venit?!’, a declarat Sorin Bontea pentru Sorin Bontea.

Partenerul lui Răzvan Fodor din Asia Express 3 a rămas impresionat de locurile văzute în Asia și, mai ales, de oameni. „Ca turist m-aș întoarce cu siguranță. Peisajele din Asia sunt incredibile, iar oamenii, cel puțin în zona în care am fost noi, sunt foarte mișto.

Ca și concurent în Asia Express… aici nu răspund încă. E prea recentă experiența. Cred că trebuie să mai treacă câteva luni. Pe de altă parte, pe măsură ce trece timpul și lucrurile se așază, realizez că a fost una dintre cele mai tari experiențe din viața mea și mi-ar fi părut rău dacă nu o trăiam’, a mai juratul de la Chefi la cuțite.

A meritat, însă, cu vârf și îndesat experiența Asia Express, indiferent cât de grea a fost pentru că, spune Bontea, a câștigat un prieten pe viață.

„Am ajuns la concluzia că dacă vrei să faci o excursie fără bani în Asia, pot să îți dau sfaturi. Bine, vei dormi prost, vei mânca prost, dar măcar vei trăi experiența (râde). Serios vorbind, am câștigat un prieten pe viață. Sunt norocos!”, spune Bontea.

Ce a mâncat Chef Bontea în Asia Express 3

„În Asia am mâncat ce mi s-a dat. După o zi de alergat și făcut tot felul de misiuni, nu eram prea pretențios atunci când ajungeam în casa unor localnici. Ce pot să vă spun e că am mâncat mult orez. Am ținut practic o cură cu orez. M-a ajut, ce să zic, m-am întors mai slab cu nouă kilograme. Despre cât a fost de greu, nu îmi găsesc încă cuvintele care să exprime tot ce am trăit acolo, cred că o să le mai caut o perioadă…”, a mai adăugat Bontea pentru sursa citată.

