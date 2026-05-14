Pentru a te ajuta să economisești sau să îți reduci datoriile, există câteva reguli eficiente. Blick a selectat opt metode de economisire și l-a rugat pe expertul Thomas Kovacs (29 de ani) să le evalueze eficiența.

Cunoscut pe YouTube și Instagram sub numele de „Sparkojote”, tânărul din Zürich își câștigă aproape jumătate din venituri creând conținut despre investiții financiare pentru bugete mici.

1. Cash-Stuffing – Puterea banilor cash

Cum funcționează: Plătești totul exclusiv cu bani gheață. Îți retragi salariul lunar și îl împarți în plicuri etichetate pentru diferite categorii de buget. Astfel, ai o evidență clară a cheltuielilor.

Ce spune expertul: „Această metodă are avantaje enorme, mai ales pentru începătorii care vor să preia controlul asupra finanțelor. Ești mult mai atent cum cheltui banii fizici decât pe cei digitali, deoarece le percepi mai bine valoarea. Marele dezavantaj este efortul uriaș necesar pentru organizare, în comparație cu alte metode”.

2. Kakeibo – Metoda japoneză a registrului de casă

Cum funcționează: Un Kakeibo este un registru pentru bugetul familiei, dar și o filozofie financiară menită să te ajute să îți analizezi obiceiurile de consum. La începutul lunii, îți notezi veniturile și îți stabilești obiective de economisire. La finalul lunii, analizezi cât de bine te-ai ținut de plan.

Ce spune expertul: „Ceea ce îți propui și notezi pe hârtie are șanse mult mai mari să se realizeze. Există destule studii care demonstrează acest lucru. O recomand cu căldură!”.

3. Regula de 1 Franc – Propria analiză cost-beneficiu

Cum funcționează: Ideea de bază este ca fiecare utilizare a unui obiect să nu te coste mai mult de 1 franc. De exemplu: dacă o pereche de adidași pe care ți-o dorești costă 150 de franci elvețieni, o cumperi doar dacă ești sigur că o vei încălța de cel puțin 150 de ori. Altfel, renunți.

Ce spune expertul: „În general, este foarte logic să te întrebi dacă o achiziție merită cu adevărat. Totuși, poți ajunge să duci lucrurile la extrem, iar metoda să își piardă utilitatea practică”.

4. Pușculița pentru mărunțiș – Economisește ca un copil

Cum funcționează: Când plătești cash, portofelul se umple rapid cu monede grele. Acest truc presupune ca, în fiecare seară când ajungi acasă, să arunci tot mărunțișul strâns peste zi într-o pușculiță.

Ce spune expertul: „Pic cu pic se face marea (orice sumă mică adunată contează). Folosesc acest truc de când mă știu!”.

5. Regula 50-30-20 – Bugetare clară

Cum funcționează: O modalitate simplă de a-ți împărți venitul net lunar: 50% pentru costuri fixe (chirie, facturi), 30% pentru dorințe și hobby-uri, iar 20% merg direct în contul de economii.

Ce spune expertul: „Este un punct de plecare foarte bun. Cu timpul, însă, această regulă duce la o rată de economisire destul de mică – mai ales dacă ne gândim că mulți ignoră taxele și ajung să le plătească tot din acești 20% destinați economiilor. E utilă la început, dar apoi ar trebui să te uiți rapid la sumele absolute, astfel încât procentul economisit să crească pe măsură ce îți cresc și veniturile în timp”.

6. Metoda monedei de 5 Franci – Pune deoparte restul valoros

Cum funcționează: O abordare ceva mai jucăușă. De fiecare dată când primești rest o monedă de 5 franci elvețieni, o pui direct în pușculiță.

Ce spune expertul: „Se aplică același principiu ca la metoda mărunțișului: pic cu pic se face marea”.

7. Provocarea înjurăturilor – Borcanul cu penalizări

Cum funcționează: O metodă care îmbină economisirea cu auto-educarea (sau educarea copiilor). De fiecare dată când folosești un cuvânt urât, ești obligat să pui o sumă fixă deoparte.

Ce spune expertul: „Este mai degrabă un truc amuzant. Dar, de ce nu? Economisirea ar trebui să fie și distractivă”.

8. Trucul rotunjirii – Păstrează diferența

Cum funcționează: La fiecare achiziție, rotunjești suma cheltuită în plus și pui diferența în pușculiță. De exemplu: dacă plătești la cumpărături 43,40 franci elvețieni, pui deoparte cei 60 de rappeni.

Ce spune expertul: „Și pe acesta îl folosesc de când mă știu!”.