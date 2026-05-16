VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Modificări de ultim moment în show-ul României

Alexandra Căpitănescu se pregătește pentru marea finală Eurovision 2026, după ce a reușit să obțină calificarea cu piesa „Choke Me”, una dintre cele mai comentate melodii din concursul din acest an.

În ultimele zile, echipa artistei a făcut mai multe ajustări la momentul scenic, iar una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui nou personaj în coregrafie. Este vorba despre o femeie îmbrăcată în alb, cu capul acoperit, care apare în momente-cheie ale prestației și completează mesajul transmis de piesă.

Dincolo de versuri, întreaga punere în scenă a fost construită ca o poveste vizuală, în care fiecare element are un rol simbolic și contribuie la atmosfera dramatică a show-ului.

Cine este femeia în alb din prestația Alexandrei Căpitănescu

Personajul misterios este interpretat de Daria Cristea, dansatoare și studentă în anul III la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”.

Prezența ei pe scenă este gândită ca o reprezentare a „sinelui-fantomă”, un alter ego artistic care reflectă tensiunea și vulnerabilitatea transmise de piesa „Choke Me”.

Experiența sa în zona artistică și expresivitatea scenică au contribuit la construirea unui moment cu puternic impact vizual, iar apariția sa completează atmosfera întunecată și intensă a prestației României.

Controversele din jurul piesei „Choke Me”

Piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu a generat reacții puternice încă de la lansare, mai ales din cauza versurilor considerate controversate de o parte a publicului. În unele medii online au existat inclusiv solicitări privind interzicerea melodiei în competiție.

Pe măsură ce Eurovision 2026 a avansat însă, tensiunile din jurul piesei s-au diminuat, iar atenția s-a mutat tot mai mult asupra show-ului scenic și a conceptului artistic pregătit pentru finală.

România promite acum un moment spectaculos în seara de sâmbătă, în cadrul finalei Eurovision organizate la Viena, unde reprezentanta țării va încerca să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE