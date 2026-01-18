Elena Ionescu trăiește din nou fiorii iubirii și radiază de fericire alături de bărbatul care îi este acum alături. Este vorba despre Alex Enache, fotbalistul cu care formează un cuplu, mai tânăr decât ea cu 13 ani, diferență care nu a reprezentat un obstacol pentru cei doi.

Diferență de 13 ani între ei

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Elena Ionescu a vorbit deschis despre relația pe care o trăiește în prezent, dezvăluind inclusiv faptul că partenerul ei a fost deja prezentat fiului său, un pas care demonstrează seriozitatea poveștii dintre ei.

Chiar dacă traversează o perioadă extrem de frumoasă, cântăreața rămâne fidelă stilului său rezervat și a ales să își protejeze viața personală, oferind doar câteva detalii esențiale. Ea a mărturisit că bărbatul de lângă ea este exact ceea ce a căutat mult timp și simte că apariția lui în viața sa nu este una întâmplătoare. Mai mult decât atât, acesta îi oferă echilibrul și liniștea de care avea nevoie, aspecte esențiale pentru starea ei de bine.

„Este o perioadă frumoasă a vieții mele, de care mă bucur din plin. Fotografiile pe care le-am postat în online au fost o alegere asumată, însă prefer ca detaliile vieții mele private să rămână în continuare în afara spațiului public.

Cred mult în discreție, mai ales atunci când sunt implicați oameni dragi mie. Alex este o persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător, e o liniște pe care am căutat-o de mult”, a spus Elena Ionescu.

Cum răspunde criticilor primite

Totodată, artista a subliniat că nu acordă atenție comentariilor răutăcioase legate de diferența de vârstă dintre ea și partenerul său, alegând să se concentreze pe armonia și echilibrul din relația lor. Ea este convinsă că lucrurile vor evolua firesc și că Divinitatea are un rol important în parcursul vieții sale, asemănător mesajului transmis și prin cea mai recentă piesă lansată.

„Restul vedem cu timpul, deoarece nu aș vrea să dau curs micilor răutăți și motiv de interpretare, văzând că asta se dorește. Ne trăim în liniște această relație, dorind la toată lumea iubire și înțelepciune! Restul le așază Dumnezeu și, cum sună și ultima mea piesă, «Înger căzut din cer»! Așa simt că mi s-a întâmplat și mie. Să începem anul cu energie și muzică bună!”, a mai zis ea.

