„Acum cinci luni ne-am cunoscut, la o cafea. Nu știu ce o fi pus în cafea, la Fiumicino…”, a povestit cu umor Mihai Mitoșeru în cadrul emisiunii „Un show păcătos”. Deși relația este relativ recentă, cei doi par să fie pe aceeași lungime de undă.

Alexandra urmează să se mute la Mihai Mitoșeru pe 1 iulie, iar acesta spune că lucrurile au evoluat natural și frumos între ei. „Dânsa locuiește în Italia și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea… S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână… Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra”, a dezvăluit el.

Cine este Alexandra și cu ce se ocupă

Alexandra a plecat în Italia din copilărie, alături de părinții ei, care muncesc în continuare acolo. Este divorțată, nu are copii și lucrează ca stewardesă. Chiar dacă a fost stabilită de ani buni în străinătate, tânăra e gata să revină în România, alături de Mihai, și să continue cariera de însoțitoare de bord și de aici.

„Am cunoscut, în sfârșit, o fată cum vreau eu, o fată normală, o fată care își dorește ceva de la viață, o fată simplă, frumoasă, fără silicoane, fără botox, fără fițe, fără figuri. Pur și simplu vrea ceva de la viață”, a mai spus Mitoșeru.

Cei doi nu au planuri de nuntă deocamdată, dar Mihai spune că e mai pregătit ca niciodată pentru o relație serioasă. „E prea devreme să vorbim de nuntă. Dar pot spune că în toți acești ani de după divorț m-am maturizat cel mai mult”, a conchis acesta.

Mihai Mitoșeru spera să se împace cu Noemi

După 13 ani de relație, în 2019, Mihai Mitoșeru și Noemi s-au separat din cauza discuțiilor și a certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. În urmă cu mai bine de doi ani, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus: „Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice.

Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc”.

Și a continuat: „Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut”.

„Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, spunea el pentru Cancan. Acum, Mihai Mitoșeru a uitat-o pe fosta soție și are o nouă relație.