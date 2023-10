Cine este și ce studii are Ada Galeș

Ada Galeș este născută pe 9 martie 1991, ceea ce înseamnă că a împlinit recent frumoasa vârstă de 32 de ani.

A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru din București, promoția 2014. De asemenea, actrița are un Master în Arta Actorului pe care l-a absolvit în anul 2016.

Tot în același an, Ada Galeș a primit premiul UNITER pentru debut. În prezent, fiica Antonetei Galeș are contract cu Teatrul Național din București, dar lucrează și cu teatre independente. Concurenta de la America Express a jucat în numeroase spectacole, piese de teatru și filme. Ultimul film în care a jucat este „Dragoste pe muchie de cuțit”.

Ada Galeș – carieră

În anul 2022, Ada Galeș a avut un rol principal împreună cu Smiley, în lungmetrajul „Odată pentru totdeauna”, interpretând personajul Alma, soția lui Alex Zota.

„Cred că acesta este unul dintre atuurile filmului. Aduce în discuție pe de-o parte episodul depresiv al unui om și cum face el față, în același timp, îți prezintă și cum e pentru aparținători. Cred că e foarte important să observăm și să ținem cont de asta. Alma e descoperită în film într-un moment în care și ea abia mai poate. Cu toate că se străduiește, cu toate că e alături de Alex, are momente când clachează. Ceea ce poate fi deopotrivă amuzant și înduioșător. Mi se pare că oferă veridicitate: când treci prin ceva greu, nu treci doar tu, trec toți oamenii care îți sunt apropiați”, a spus Ada Galeș, după lansarea filmului, potrivit tvmania.ro.

Ce afacere are Ada Galeș de la America Express

În pandemie, atunci când activitatea în domeniul artistic a fost afectată, Ada Galeș a avut ideea de a începe o mică afacere cu lumânări parfumate. Deși actoria este principala ei meserie, atunci când nu urcă pe scenă, actrița activează pe post de consilier de dezvoltare personală.

„Poate am ales meseria asta pentru că, fără să-mi dau seama, îmi place și să fiu creativă și implicată complet într-o activitate. Senzația de flow și conectare deplină în ceea ce faci poate da dependență.

Ce e foarte mișto la actorie e că indiferent de ce se întâmplă în exterior, de vremea de afară, de problemele personale, facturi, cumpărături etc., în momentul în care ești în spectacol, faptul că ai de zis ceva sau de mutat o cană devine singurul lucru real” – a declarat ea, acum ceva timp, conform wowbiz.ro.

Ada Galeș – viața amoroasă

Actrița s-a căsătorit în anul 2021 cu Ionuț Țața, un om de afaceri din Brașov. Au spus DA în fața ofițerului Stării Civile în urmă cu doi ani, iar un an mai târziu au făcut și cununia religioasă, pe o plajă din Grecia.

„E nunta mea pentru soțul meu, e nunta mea pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru sora mea, familia soțului meu etc. Aș putea să scriu o carte despre asta. Ne-am obișnuit să generalizăm. Acest «e viața mea, e despre mine, eu contez» uneori provoacă mai multă suferință. Pentru că pur și simplu e imposibil.” – a transmis ea pe rețelele de socializare la momentul respectiv.

Ada Galeș a povestit la un moment dat că pe soțul ei, Ionuț Țața, cum s-au cunoscut în urmă cu 5 ani. Prima lor întâlnire a avut loc într-o cafenea.

„Îl cunosc pe viitorul meu soț (Ionuț Țața) de cinci ani, e o poveste amuzantă. Când a avut loc protestul de la Brașov, l-am sunat să urlu la el pentru că organiza o dezbatere, într-o cafenea, despre ce se întâmplă la teatru și nici noi, nici partea cealaltă nu fuseserăm invitați, Ionuț fiind președintele Asociației Pro Democrația și proprietarul cafenelei, la vremea aia. Cumva, se întrebau niște oameni ce-i cu scandalul ăsta fără să invite părțile implicate. L-am sunat, spunându-i că vin după el la cafenea, ce-i asta?! M-am dus și am cunoscut un om cald și simpatic, de care m-am îndrăgostit. Am fost atunci împreună o perioadă, dar a mers foarte prost și am rămas buni prieteni. De anul trecut lucrăm la mai multe business-uri împreună și, evident, proximitatea dintre noi a dus la atracție și redescoperire”, declara Ada Galeș acum ceva vreme.

Ada Galeș, despre participarea la America Express – Drumul Soarelui

„De ce nu se vede așa la televizor? De ce nu se vede că oamenii mai au un pic și mor aici? E foarte greu, de ce nu se vede asta? Dar ne place, ne place mult, e foarte frumos!”, mărturisește Ada Galeș despre ceea ce s-a dovedit a fi experiența vieții lor, pentru ea și pentru mama ei, alături de care trăiește Aventura America Express.

„Să cunoști oameni, să poți să stai la ei acasă, asta este ceva ce nu ai șansa să faci vreodată în viață, decât aici. Adrenalina, misiunile, care sunt super grele, până și astea sunt ceva foarte frumos”, povestesc cele două.