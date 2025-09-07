Sezonul 8 al reality show-ului Asia Express aduce noi provocări pentru concurenți, iar printre participanți se numără și Alexandru Ion, actor și manager cultural, care va forma echipă cu colegul său Ștefan Floroaica. Cei doi se vor aventura pe Drumul Eroilor, promițând momente pline de tensiune și surprize.

Cine este Alexandru Ion

Născut pe 3 septembrie 1987 în Alexandria, Alexandru Ion are 37 de ani și este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale (UNATC), unde a obținut și un master în Arta actorului. Cariera sa profesională include numeroase roluri pe scenele Teatrului Național din București, Teatrului Metropolis, Godot Café Teatru, Teatrul Act și Teatrul Excelsior, dar și apariții în filme, scurtmetraje și clipuri publicitare.

Alexandru Ion a fost și cofondator al Festivalului Național de Teatru Tânăr „Ideo Ideis”, iar în 2013 a fost selectat la Sarajevo Talent Campus, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo. Publicul român îl cunoaște mai ales din rolurile sale televizate, precum Pavel în „Lia, soția soțului meu” sau Alin Oprea în „Sacrificiul”.

Ce a spus Alexandru Ion înainte de Asia Express 2025

Pasionați de provocări și aventură, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica sunt gata să dea tot ce au mai bun în Asia Express 2025, oferind telespectatorilor un sezon plin de emoție, strategii și momente memorabile.

„Nu există ceva ce să-mi fi dorit mai tare în televiziunea din România decât să particip la Asia Express. Aștept momentul ăsta de ceva vreme, așa că sunt foarte fericit că se întâmplă. Trăiesc un soi de entuziasm propriu copilăriei combinat cu starea de anticipație care cred că apare natural în pragul unei astfel de aventuri. Mă aștept la o experiență definitorie, la revelații succesive și implicit la momente care se vor grefa adânc în mintea mea, precum și la o amplificare semnificativă a «frăției» pe care o am cu Ștefan”.

