Diferențe mari între temperatura afișată și cea reală

Cercetarea a evidențiat discrepanțe majore între temperatura afișată pe cadranul mașinii și cea din interiorul tamburului. Patru dintre modelele analizate au prezentat o diferență medie de 6°C, iar un caz extrem a înregistrat o temperatură reală de doar 20°C, departe de necesarul pentru eliminarea bacteriilor. Programele economice, de exemplu cele eco 40-60, au atins 37°C pentru doar câteva minute, temperatură insuficientă pentru distrugerea microorganismelor periculoase.

Ciclurile rapide și temperaturile joase favorizează bacteriile

Rezultatele studiului au arătat că jumătate dintre mașinile testate nu dezinfectează rufele în timpul ciclurilor rapide, iar o treime prezintă aceeași problemă chiar și în cicluri lungi. Bacterii precum Enterococcus au fost găsite în țesături în două din șase mașini pe programele standard și în trei din șase în programele rapide. Tendința de a spăla la temperaturi joase, între 30 și 40°C, popularizată pentru economisirea energiei, contribuie la supraviețuirea virusurilor gripale și gastroenteritice, dar și a ciupercilor.

Mai mult, amestecarea țesăturilor în aceeași spălare favorizează transferul bacteriilor între haine, transformând tamburul într-un mediu propice pentru dezvoltarea microorganismelor periculoase.

Rezistența bacteriilor la detergenți și antibiotice

Studiul a identificat o altă problemă gravă: expunerea repetată la detergenți obișnuiți determină bacteriile să dezvolte rezistență nu doar la produsele de curățare, ci și la antibiotice critice. Printre agenții patogeni descoperiți în mașinile de spălat se numără Pseudomonas, Acinetobacter și Mycobacterium, alături de gene de rezistență la antibiotice. Acești microbi sunt enumerați de Organizația Mondială a Sănătății printre agenții prioritari care necesită cercetare urgentă.

Cercetătorii avertizează cu privire la lucrătorii din sănătate care își spală uniformele acasă. Mașinile ce nu ating temperaturi dezinfectante pot contribui la răspândirea infecțiilor nosocomiale și a rezistenței la antibiotice, transferând pericolul de la spital la casă și invers.

Cum poți dezinfecta corect rufele și întreține mașina de spălat

Pentru a combate aceste probleme, specialiștii recomandă utilizarea detergenților dezinfectanți ce conțin înălbitor sau biocide recunoscute, mai ales atunci când temperaturile ridicate sunt impracticabile pentru materiale delicate. De asemenea, ciclurile de spălare trebuie să atingă și să mențină temperatura de 60°C timp de cel puțin zece minute, iar pentru siguranță, este indicat să selectați o treaptă mai mare decât cea dorită.

Pentru întreținerea mașinii, folosirea periodică a unui ciclu la cald ajută la eliminarea biofilmului și a bacteriilor din tambur și garnituri. Semnele unei mașini care necesită curățare includ mirosul de mucegai, depunerile negre pe garnitură și aglomerările de detergent în sertar. Cercetătorii sugerează înlocuirea mașinilor de spălat la fiecare patru ani, deoarece modelele mai vechi tind să abată de la setările de temperatură.

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