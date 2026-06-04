Dave Fiji, în vârstă de 25 de ani, și Jessni tocmai își oficializaseră relația în cadrul unei ceremonii descrise de familie drept „nunta perfectă”. Bucuria evenimentului, la care au participat sute de invitați, s-a transformat însă în tragedie la doar câteva ore după ce cei doi au spus „da”.

Cuplul plănuia să plece din Dawsonville cu un elicopter în jurul orei 21.30, îndreptându-se spre Atlanta pentru a-și începe luna de miere. Însă condițiile meteo nefavorabile, marcate de o ceață densă, au provocat îngrijorări. „El a spus: „Nu aș zbura, nu am zbura pe vizibilitatea asta”, a declarat George, tatăl lui Fiji.

În ciuda îndoielilor, zborul a avut loc, pilotul încercând să urce la o altitudine mai mare pentru a depăși ceața. La scurt timp, elicopterul s-a prăbușit într-o zonă împădurită din apropiere. Dave Fiji și pilotul au murit pe loc, în timp ce Jessni a fost găsită rănită, dar în viață, după aproape cinci ore petrecute sub epava aparatului.

„A spus că atunci când s-a trezit, era sub dărâmături”, a relatat tatăl lui Fiji. „S-a trezit și l-a văzut întins pe pieptul ei”. Mama tânărului, Pheba, a adăugat că nora ei, care este asistentă medicală, a încercat să-i acorde ajutor soțului său, dar era deja prea târziu. „Îi era deja frig”, a spus Pheba.

Dave Fiji, Foto: Facebook/Jaison Mathew

Cu toate că Jessni a scăpat doar cu tăieturi și vânătăi și va fi externată în câteva zile, pierderea soțului ei a lăsat-o devastată. „A fost bun, a fost blând, a fost altruist. Acestea au fost cuvintele ei”, a spus Pheba despre fiul său. „Avem încrederea că Dumnezeu a perfecționat lucrarea pe care a început-o în viața lui”. Familia a subliniat și credința profundă care i-a unit pe cei doi tineri, amintind că aceștia s-au cunoscut în urmă cu un deceniu, în cadrul bisericii.

„Amândoi ne-au spus că pot simți prezența lui Dumnezeu la altar, o prezență tangibilă a lui Dumnezeu”, a mai spus mama mirelui. „Chipul lui avea o strălucire și o glorie aparte pe care nu le puteam explica”.

Cauzele exacte ale prăbușirii elicopterului rămân încă neclare, iar Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.

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