Secretul din blocul operator: Cum se repară o inimă cu bucăți din corpul copilului

Holurile Centrului de Conferințe al Spitalului Clinic Sanador s-au umplut de o larmă neobișnuită. Copii care alergau printre scaune, fetițe și băieței care zâmbeau cu toată fața, se jucau și desenau. La o primă vedere, o adunare obișnuită. În realitate, o cameră plină de miracole vii: ei sunt o parte din cele „81 de inimi salvate” în ultimii trei ani prin misiunile cardiopediatrice de excelență, născute din colaborarea Spitalului Clinic Sanador cu Fundația Mereu Aproape. În spatele zâmbetelor de astăzi se ascund povești tulburătoare despre diagnosticări ratate, o cursă nebună contra cronometru și secretul medical care le-a redat viața: o simplă bucățică din propria lor piele.

Pentru a înțelege cum au fost salvați acești copii, Libertatea a stat de vorbă cu dr. Florin Ionescu, medic specialist în cardiologie pediatrică. După zece ani petrecuți în spitalele din Marea Britanie și specializări avansate în Canada, dr. Ionescu s-a întors în România cu o misiune clară. El străbate țara de la Iași la Constanța pentru a depista copiii cu malformații cardiace și a-i aduce pe masa de operație.

Dr. Ionescu dezvăluie un detaliu tehnic pe care puțini din afara lumii medicale îl cunosc: în chirurgia cardiacă a celor mici, timpul nu se măsoară în zile, ci în „ferestre” stricte de oportunitate.

„Fiecare copil are o malformație cardiacă ce are o fereastră de operație. Pentru unii fereastra e între 4 și 8 luni, pentru alții la un an, pentru alții la 4–6 ani. Dacă se depășește această fereastră, operarea devine extrem de grea, cu multe complicații în timpul și după intervenție. Noi ne luptăm să operăm exact în acea fereastră ideală, pentru ca după maxim 5-6 zile copilul să fie deja acasă, complet recuperat.”

Iar când chirurgii deschid acele inimi mici pentru a repara defectele septale – ceea ce părinții numesc popular „o gaură în inimă” – ei apelează la o tehnică fascinantă de reconstrucție:

„Chirurgii asta fac, efectiv, pun un petec, chiar este petecul câteodată al copilului, al pielii care învelește inima respectiv, ei folosesc acest petec și se acoperă gaura respectivă, o coase, efectiv, petecul în jurul găurii.”

Din acel moment, inima este reparată, iar ei au o șansă extraordinară la o viață normală.

Instinctul de mamă și drumul spre salvare: Povestea lui Matei, operat pe cord

Pentru părinți, descoperirea acestei ferestre este adesea un drum presărat cu disperare și refuzuri. Cătălina Cornelia Toma își privește astăzi băiețelul, pe Daniel Matei Popa, care tocmai a împlinit 4 ani și 4 luni, și își amintește începutul calvarului.

În timpul sarcinii, medicii i-au garantat că va avea un copil perfect sănătos. După naștere, însă, i s-a comunicat sec că micuțul are doar un „suflu sistolic”. Instinctul de mamă i-a spus că este mai mult de atât. A urmat un pelerinaj epuizant pe la spitale de stat și clinici private. Peste tot, diagnosticul devenea tot mai sumbru: Matei avea o malformație la inimă care creștea odată cu el, iar dacă nu era operat la timp, riscau să îl piardă definitiv.

„A fost o perioadă cumplită. Băiețelul plângea foarte des, nu avea voie să alerge, obosea imediat. Nu știam cum să ne mai comportăm ca să nu îl stresăm. Până să ajungem la domnul doctor Florin Ionescu, nimeni nu ne dăduse nicio șansă. Dânsul ne-a spus direct că trebuie operat și ne-a dat data fixă: ne-a văzut în noiembrie și ne-a programat pe 28 februarie.”

Matei a fost operat la limita superioară a ferestrei sale de oportunitate, a explicat cardiologul pediatru. Intervenția pe cord deschis a durat 4 ore, iar echipa medicală a fost nevoită să discute cazul în conferințe europene pentru a găsi abordarea perfectă.

Matei, operat pe inimă, împreună cu mama sa, la conferința de presă de la Sanador

Astăzi, Matei aleargă liber, e bine și merge la grădiniță. Când este întrebată de costuri, mama sa izbucnește în lacrimi de recunoștință:

„Nu am plătit nici măcar zece bani, nimic! Ne-a ajutat fundația, oamenii au fost incredibil de buni cu noi. Domnii doctori, doamnele asistente, toată lumea s-a purtat minunat. Le doresc tuturor să întâlnească astfel de oameni”, a spus mama. Părinții au mărturisit că nu ar fi avut 55.000 de euro, atât cât a costat operația lui Matei, așa că pentru ei a fost un miracol că s-a întâmplat.

Miruna, fetița care a deschis un nou drum în medicină

Printre copiii salvați se află și Miruna Anuța, o fetiță de 10 ani și 2 luni din Timișoara, venită la conferință alături de tatăl ei, Ciprian. Cazul Mirunei a însemnat o premieră absolută pentru medicina din România: ea a fost primul copil operat printr-o procedură minim invazivă TransCateter, folosind un dispozitiv special, LifeTech, singurul capabil să se adapteze malformației ei complexe.

„Am fost la controlul de 6 luni, dopul dintre camerele inimii stă foarte bine, inima e complet normală și totul funcționează cum trebuie”, a povestit tatăl ei, cu ochii țintiți spre fiica sa care visează ca într-o zi să devină actriță.

Întrebat care a fost cel mai greu caz din carieră, prof. dr. Victor S. Costache, Șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Sanador, reputat chirurg cardiovascular și fost ministru al Sănătății, a zâmbit:„Intervenția cea mai complexă este întotdeauna cea pe care o fac mâine. Toate sunt tratate cu aceeași maximă responsabilitate, pentru că reușita trebuie să fie deplină. Datorită echipei noastre, Miruna va putea fi actriță, doctoriță sau orice își dorește ea. Eu nu aș fi nimic fără colegii mei.”

Prof. dr. Victor Costache cu Miruna Anuța, operată pe cord, și tatăl fetei la conferința de presă la Sanador

Paradoxul dureros al sistemului: Strigătul medicilor pentru cei 1500 de copii care se nasc în fiecare an cu malformații cardiace

În timp ce în sală se celebra viața, în spatele declarațiilor s-a simțit revolta specialiștilor față de un sistem de stat care pare să își abandoneze copiii. În România se nasc anual până la 1.500 de copii cu probleme cardiace, dar sistemul public abia reușește să opereze jumătate dintre ei.

Profesorul Costache a expus o realitate financiară șocantă:„Suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare deficit. Cred că suntem singura țară din Europa unde avem nevoie de sprijinul unor fundații pentru a realiza aceste intervenții. Din 2018 până în 2026, bugetul Sănătății a fost crescut de 5 ori, cu 500%, iar ceea ce ajunge efectiv la cazurile pacienților prin decontări a crescut cu doar 60%. Nu cred că există vreun popor în lume care își permite să piardă peste 1.000 de copii pe an.”

Dr. Doris Andronescu, Director General Sanador, a completat tabloul unei realități medicale aspre:„Chirurgia cardiacă infantilă este o provocare uriașă. Din păcate, în România, exceptând poate clinica din Târgu Mureș, nu există niciun centru medical de stat de chirurgie cardiacă infantilă cu o activitate continuă și constantă. Prin eforturile echipei noastre și cu sprijinul unor specialiști de top din Germania, încercăm să suplinim această lipsă critică.”

Spitalul și medicii oferă gratuit actul medical, însă tehnologia de ultimă generație și logistica presupun costuri mari, acoperite prin fondul de urgență ridicat din donațiile românilor prin SMS.

Generația inimilor peticite. Alți 70 de copii sunt pe listele de așteptare

Fiecare copil prezent în sală a fost o dovadă vie că o inimă reparată la timp înseamnă o viață normală reîncepută. Rând pe rând, au fost amintite victoriile acestor misiuni medicale:

Eduard Stanciu (Râmnicu Vâlcea) – operat pe cord deschis la 3 ani și 2 luni, astăzi un băiețel energic de 5 ani.

Eva Del Mengi – operată pe cord deschis la 3 ani, acum în vârstă de 5 ani și 2 luni.



(Râmnicu Vâlcea) – operat pe cord deschis la 3 ani și 2 luni, astăzi un băiețel energic de 5 ani. – operată pe cord deschis la 3 ani, acum în vârstă de 5 ani și 2 luni. Iris – operată pe cord deschis la o vârstă fragedă de numai 8 luni.



– operată pe cord deschis la o vârstă fragedă de numai 8 luni. Lucas – salvat prin operație pe cord deschis la 10 luni, acum în vârstă de 3 ani.



– salvat prin operație pe cord deschis la 10 luni, acum în vârstă de 3 ani. Andrei Vladimir – acum un adolescent în toată regula de 14 ani, operat cu succes la 12 ani.



O parte din cei 81 de copii operați pe cord la Sanador, cu sprijinul Fundației ,,Mereu Aproape”

Toți acești părinți și-au lăsat în trecut lacrimile disperării. Dr. Mihai Chiloflischi, medicul primar ATI care i-a vegheat în momentele cele mai critice, a spus: „Eu îi cunosc pe acești copii mai mult în somn, în spatele ușilor închise ale blocului operator. Părinții sunt extrem de curajoși. Le mulțumim pentru curajul de a-și lăsa inimile copiilor pe mâinile noastre. Prezența lor aici este dovada că ceea ce facem este bine.”

Misiunea nu se oprește însă la cifra 81. O nouă misiune cardiopediatrică este deja în pregătire, iar alți micuți, precum Maria și Eric își așteaptă rândul la viață. Pentru că, așa cum spunea Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape, privind în ochii copiilor din sală : „Faptul că ei trăiesc, se joacă și se bucură este tot ce contează pe lume. O viață este totul pe pământ.”

În total, în baza de date actuală sunt 70 de pacienți care au nevoie de intervenții chirurgicale, potrivit prof. dr. Costache.

Dintre aceștia, 21 sau 22 de copii reprezintă cazuri extrem de urgente, care au nevoie de intervenție chirurgicală până la sfârșitul acestui an.

În urmă cu aproape două luni, Erika, o fetiță diagnosticată cu o gravă maladie congenitală, a fost operată la inimă timp de cinci ore de o echipă de chirurgi a unui spital privat din Capitală, aflată fiind în programul de susținere al Fundației Ringier România, în condițiile în care investigațiile și tratamentele postoperatorii de lungă durată o costau pe fetița suferindă aproximativ 2.500 de lei lunar.

La începutul acestui an, un băiat de 19 ani din Târgu Mureș a primit inima altui tânăr din București, fiind astfel primul transplant de inimă din 2026. În România, anul trecut s-au efectuat 2 transplanturi de inimă la copii.



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