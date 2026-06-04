Din câte se pare, un român stabilit în Statele Unite ale Americii de foarte mulți ani a venit special în România pentru a se întâlni cu fostul afacerist și pentru a-i oferi o masă plină de bunătăți.

Irinel Columbeanu, vizitat de un român venit din SUA

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie la azilul de bătrâni din Ghermănești (Snagov), la Irinel Columbeanu. Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată. Am plecat în SUA la vârstă de 15 ani. După etape și bariere, domnul Burloi de la Biserica «Limanuri bune» și Domnul Marasanul, de la Biserica «Buna Vestire» din București l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică.

Am venit la Cluj în vacanță și am zburat la București pe 16 mai 2026. Pe 17 mai am fost la Biserica «Oastea Domnului» Siliștea Snagovului, unde este preot Daniel Avram, un vorbitor autentic în lumea spirituală. Apoi am ajuns la azilul din Ghermănești, ca să mă întâlnesc prima dată în viață cu Irinel Columbeanu, omul la care trebuia să ajungă Biblia”, a spus românul venit din SUA special pentru Irinel Columbeanu, Felician Vitca, pentru Click.

Chiar în ziua în care a ajuns la azilul din Ghermănești, Felician Vitca a dezvăluit că a făcut și rezervare la localul preferat al lui Irinel Columbeanu, acolo unde fostul milionar român a fost răsfățat cu ficat și piept de rață, icre, caracatiță, cârnați, mici și tort.

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„Pe 17 mai am avut rezervată masa de dragoste, de ziua lui și de botez, la localul «Doina» din București, împreună cu Irinel Columbeanu, patronul Ion Cassian, soția lui și eu. Am făcut comandă de tort tiramisu, dar în meniu au mai fost și caracatiță, preferata lui Irinel, icre, ficat de rață, piept de rață, mici, ciorbe, cârnați oltenești… Am ținut ziua mai repede, înainte de ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu, pentru că trebuia să revin pe 22 mai 2026 la Chicago.

O companie privată cu șofer și mașină a fost închiriată pentru deplasarea lui Irinel Columbeanu de la Snagov la București. Și toate lucrurile au decurs bine. Irinel nu a fost singur și nu a fost uitat de cei din diaspora din Chicago. Preotul Daniel Avram de la Siliștea Snagovului și Vladimir Puștan de la biserica «Sfânta Treime» din Beiuș sunt singurii care fac rugăciuni pentru Irinel Columbeanu, Ion Cassian și familia, dar și pentru mine”, a mai spus românul venit din SUA.

O asistentă medicală l-a însoțit pe fostul afacerist

Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești în care locuiește de câțiva ani Irinel Columbeanu, a vorbit și el despre aniversarea în avans de care a avut parte fostul milionar.

„Domnul Felician Vitca din Chicago, om cu suflet mare, l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu toate bunătățile lui preferate. A fost serbat în acel local pentru că este preferatul lui Iri. A locuit cândva în vecinătate, tot aici îl aduceau și părinții când aveau de serbat în familie.

De altfel, toți chelnerii îl cunosc, a venit adesea la diverse evenimente. A avut mâncare pe placul lui, dar și un tort delicios, a suflat în lumânări, a fost fericit… Am adus cu noi și o asistentă medicală de la azil, în caz că i se făcea rău să îl ajute. Ținând cont că Irinel Columbeanu a suferit în trecut trei AVC-uri, trebuie supravegheat”, a afirmat Ion Cassian.

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