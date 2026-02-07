Andreea Antonescu are o siluetă de invidiat. Costumul de baie din două piese i-a pus în valoare trupul bine tonifiat în sala de sport, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți au felicitat-o pentru felul în care se menține la cei 43 de ani.

„Fiecare clipă contează. Între valuri și soare, construim împreună râsete, pași pe nisip și momente care devin amintiri pentru o viață. Între cer și ocean, clădim povești care rămân și iubire care crește cu fiecare zi”, a scris Andreea Antonescu în dreptul imaginilor de pe Instagram.

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Andreea Antonescu a emoționat internetul după ce a publicat o imagine rară cu fostul soț Traian Spak și fiicele ei, Sienna și Venice Victoria. Fotografia surprinde armonia din familia lor, demonstrând că relațiile au rămas frumoase și după despărțire, mai ales de când artista s-a mutat în America.

Andreea Antonescu a dezvăluit ce sentiment de libertate o încearcă acum și cât de mult s-a regăsit în Statele Unite ale Americii.

„Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi «mai bine», ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc.

Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie. România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click.

