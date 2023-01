Carina Veghiu este din Ploiești, are 11 ani și este o fetiță plină de talent și carismă. A început să cânte muzică ușoară, însă ulterior a trecut și la cea clasică. Talentul muzical nu este moștenire de familie, însă cu siguranță este un dar bine cultivat, cu ajutorul căruia a reușit să ridice în picioare scena de la Românii au talent și chiar să obțină un Golden Buzz, potrivit Pro TV.

Venită pe scena de la „Românii au talent 2023”, Carina Veghiu i-a impresionat pe jurați cu vocea sa puternică, oferind o interpretare excepțională a piesei „The Impossible Dream”.

Uimiți de talentul ei și dezinvoltura de pe scenă, toți membrii juriului au aplaudat-o în picioare, iar ulterior Andi Moisescu i-a răsplătit momentul cu un Golden Buzz.

Întrebată dacă se aștepta la o astfel de reacție din partea juratului, Carina Veghiu a mărturisit, plină de entuziasm, că nu credea că va avea un astfel de impact:

„În niciun caz. Asta am și zis că eram șocată de impactul pe care l-am avut. Habar nu am cum am avut așa impact. Să sperăm că pot să trec și să câștig”.

De asemenea, concurenta a dezvăluit că a fost copleșită de reacția lui Andi Moisescu și de primirea Golden Buzzu-ului:

„Efectiv mi s-a oprit inima. Eram ce? Mi s-a oprit inima, nu mai puteam să mai fac nimic, eram împietrită”, a recunoscut Carina entuziasmată.

Bivash Sardar și Sri Janak au primit primul Golden Buzz în prima ediție a acestui sezon

Vinerea trecută, Bivash Sardar și Sri Janak, din India, cei doi din grupul Bad Salsa, au impresionat cu dansul lor la Românii au talent, sezonul 13. Smiley și Pavel Bartoș le-a oferit Golden Buzz și i-a trimis direct în semifinala emisiunii.

Bivash Sardar, care are 23 de ani, și Sri Janak, 13 ani, i-au impresionat pe toți cu dansul lor spectaculos de la „Românii au talent”, sezonul 13. Ei au venit direct din India, în România, pentru a participa la show-ul de la Pro TV.

