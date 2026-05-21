Institutul „Marius Nasta”, blocat la 80% execuție din cauza lipsei unei Hotărâri de Guvern

Situația cea mai acută este la Institutul „Marius Nasta”. Deși constructorul a continuat să lucreze pe credit și a emis facturi de 150 de milioane de lei, Ministerul Sănătății nu le poate achita din motive strict legale: fondurile alocate inițial prin PNRR au fost epuizate, iar o Hotărâre de Guvern (HG) pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici nu a fost emisă la timp.

„Constructorul s-a retras de pe acest șantier. Nu am văzut niciun muncitor acolo, pentru că, evident, în momentul în care ai facturi de 150 de milioane și statul nu plătește, capacitatea financiară ajunge la o limită. […] Problema mai mare este că nu avem o Hotărâre de Guvern pe baza căreia această investiție să nu coste 169 de milioane, ci peste 600 de milioane de lei”, a explicat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

În prezent, costurile totale pentru finalizarea lucrărilor de la „Marius Nasta” depășesc 600 de milioane de lei, fiind necesară o finanțare suplimentară de puțin peste 500 de milioane de lei.

Procedură pe repede-înainte pentru evitarea dezastrului

Ministrul interimar a recunoscut că aceste acte normative trebuiau emise cu mult timp înainte de către Ministerul Sănătății și a prezentat scuze constructorilor pentru abordarea „neserioasă” a autorităților statului. În prezent, o echipă de 25 de oameni din direcția PNRR lucrează în regim de urgență pentru a redacta proiectele de HG.

Planul de salvare asumat de ministru include un calendar strâns de maximum 3 săptămâni:

Maximum 3 săptămâni: Trecerea proiectelor prin circuitul de avizare și aprobarea Hotărârii de Guvern în ședință de cabinet pentru deblocarea plăților.

„În privința spitalului Marius Nasta, unde problema este cea mai acută, este necesară o finanțare suplimentară pentru a termina această investiție importantă a statului român de puțin peste 500 de milioane de lei, care astăzi nu există în bugetul Ministerului Sănătății”, a declarat Cseke Attila.

Alte 5 spitale și 2 centre de formare, în aceeași situație

Pe lângă Institutul „Marius Nasta”, alte șapte obiective din țară înregistrează întârzieri și depășiri financiare care necesită intervenții urgente:

Spitale în situații similare (necesită recalcularea indicatorilor sau ajustări):

Spitalul Județean Bistrița, Spitalul Județean Târgu Mureș, Neurochirurgie Cluj, Spitalul Agrippa Ionescu și Spitalul Județean de Urgență Constanța. Centre de formare profesională: Centrele de la Târgu Mureș și UMF „Carol Davila” București, unde gradul de execuție este de doar 20%, iar statul nu a plătit până acum nicio factură, fiind necesare 127 de milioane de lei.

„În ceea ce privește cele două centre de formare profesională, nu s-a plătit nicio factură pentru construirea acestor centre de formare profesională. Gradul lor de execuție este undeva în jurul valorii de 20%, atât la Târgu Mureș, cât și la UMF Carol Davila, deci toate astea se fac prin UMF-uri. Astăzi nu există resursă financiară alocată pentru cele două la Ministerul Sănătății”, a spus tranșant ministrul interimar.

Practic MS, din cele 1,2 miliarde de lei de care are nevoie pentru a plăti investițiile, 127 de milioane de lei ar trebui să aloce doar pentru cele două centre de formare profesională.

Cseke Attila a precizat că a discutat deja cu premierul și a înaintat o solicitare către Ministerul Finanțelor pentru identificarea celor 1,2 miliarde de lei necesari din bugetul național, subliniind că deblocarea PNRR rămâne prioritatea maximă a mandatului său interimar.

Sănătatea a rămas fără finanțare la mai multe investiții majore. Potrivit radiografiei făcute de Cseke Attila la preluarea interimatului la Ministerul Sănătății, gradul de absorbție în PNRR este de 66%, în plus sunt facturi uriașe la plată.

În luna aprilie 2026, Alexandru Rogobete care era ministrul Sănătății susținea că spitalele finanțate prin PNRR beneficiază de sumele necesare din bugetul Ministerului Sănătății, iar șapte dintre acestea sunt aproape finalizate. „Chiar trei din ele sunt deja finalizate, acum se iau ultimele avize și suntem în aprilie, deci nu văd aici o problemă”, a precizat Rogobete. Celelalte nouă spitale, incluse în Programul Operațional Sănătate, dispun de finanțare europeană nerambursabilă, ceea ce, în opinia acestuiaa elimină riscul blocajelor, chiar dacă a crescut costul materialelor de construcții.

