Cu o vastă experiență de 35 de ani în această meserie, jucând atât pe marile ecrane, cât și pe scena teatrului, Claudiu Istodor se alătură echipei formate de Ruxandra Ion pentru noua sa producție.

„Am primit propunerea de a juca în serialul „Sacrificiul” cu mare interes. Am stat și m-am gândit dacă sunt în stare să fac asta, am pus în cumpănă faptul că eram într-o perioadă destul de încărcată, având o premieră foarte grea la teatru, dar care a trecut cu bine. În ceea ce privește personajul căruia îi voi da viață, lecturile la care am participat alături de echipă și de Ruxandra Ion pentru noul proiect m-au mai lămurit. Este vorba de un inginer care s-a îmbogățit prin diverse mijloace pe care le veți descoperi pe parcurs, e un bărbat care are o familie și o a doua secretă. De la asta i se trag anumite nenorociri, lucru care nu poate fi decât ceva interesant și palpitant pentru poveste”, spune Claudiu Istodor despre personajul pe care îl va juca.

