Adela Popescu va fi înlocuită de luni, 18 iulie, în emisiunea „Vorbește lumea” de Emily Burghelea, Cosmina Păsărin și Majda. Soția lui Radu Vâlcan a acceptat provocarea de a prezenta alături de Cabral show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Emoționată și extrem de fericită de noul început, Emily Burghelea declară: „Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă… Toate lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbește Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoționată și nerăbdătoare să-mi încep diminețile în platoul Vorbește Lumea! Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”.

Cine este Emily Burghelea

Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Ulterior, ea a fost asistentă la Acces Direct, de unde și-a dat demisia în direct. Emily Burghelea a încercat să spună în emisiunea moderată de Mirela Vaida că Veronica, cunoscută de telespectatori ca Vulpița, era agresată de soțul ei, Viorel.

Emily a născut în luna aprilie a anului trecut o fetiță. Noua prezentatoare de la „Vorbește lumea” este căsătorită și preferă să țină ascunsă identitatea soțului ei.

