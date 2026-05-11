Plimbându-se, alături cu colegii din clasă, pe un câmp din apropierea satului Brandu, la 80 de kilometri nord de capitala Oslo, Henrik a observat la un moment dat un obiect ruginit care ieșea din pământ.

Curios din fire, micuțul a decis atunci să-l scoată și să-l examineze îndeaproape. Obiectul în cauză s-a dovedit a fi o sabie.

Elevul și profesorul său au luat imediat legătura cu arheologii locali. Potrivit acestora din urmă, obiectul găsit de Henrik este o sabie cu un singur tăiș destinată tăierii și specifică epocii vikinge timpurii.

Sabia a fost trimisă deja la Muzeul de Istorie Culturală din Oslo. Arheologii l-au lăudat pe Henrik și au menționat că acesta a procedat corect anunțându-i în legătură cu descoperirea sa.

