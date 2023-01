Însă puțini sunt cei care știu că Ana Bodea se iubește în realitate cu un alt coleg al ei de platou, Andrei Ivan, în vârstă de 30 de ani.

„E foarte frumos să fii Lia, mai ales că doamna producătoare Ruxandra Ion, scenariştii şi regizorii au vrut să se inspire din povestea mea de viaţă.

Am făcut balet timp de 16 ani. Şi, în ultimii patru am dansat chiar la Teatrul Bolşoi din Moscova şi am urmat cursurile academiei de acolo. Mă înţeleg bine cu Ştefan şi cu Ioana (ceilalţi actori distribuiţi în rolurile principale din serialul de la Antena 1 – n.r.).

Mă ajută faptul că am o relaţie foarte bună cu amândoi. Ştefan e un coleg în care poţi să ai încredere cu absolut orice”, a povestit actriţa Ana Bodea.

„Eu iubesc la fel ca Lia şi cel pe care îl iubesc este şi el cu noi la filmări, joacă şi el în acest serial”, a mărturisit Ana pentru Click!

Cum s-au cunoscut cei doi

Andrei Ivan are 30 de ani şi joacă în „Lia” rolul unui băiat rău, pe nume Bobiţă. „Am mai apărut prin serialele Ruxandrei Ion şi în figuraţie, pe la PRO TV.

Am terminat destul de târziu Facultatea de Teatru. Am fost la Teatrul Metropolis şi la Teatrul Infinit, până în pandemie, din păcate. Acum încep să reiau şi spectacolele de teatru.

Pentru «Lia» am dat casting pentru rolul lui Bobiţă, un mafiot, dar şi pentru protagonist, însă nu eram pregătit”, a mărturisit Andrei.

„Ne-am cunoscut înainte să dea ea la teatru, şi, după aceea, la facultate. Era anul I, eu eram în anul al III-lea. Sincer, am vrut să o ajut, mai ales că aveam nişte prieteni comuni. Aşa, cumva, am ajuns să luăm legătura. În Actorie e destul de greu, dar e cea mai frumoasă meserie, din punctul meu de vedere!”, a mai adăugat actorul.

