Chef Florin Dumitrescu i-a oferit în ediția de miercuri, 19 aprilie, cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, românul care a gătit pentru Céline Dion și Michael Jordan. Povestea impresionantă a concurentului de la „Chefi la cuțite”.

La „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiență culinară impresionantă. În aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o nouă victorie la jocul de amuletă, care a fost de data aceasta jurizat de Horia Brenciu.

Cine este Laurențiu Neamțu de la „Chefi la cuțite”

Laurențiu Neamțu a obținut cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu, grație unui preparat executat foarte bine: mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate, învelit în prosciutto.

„Visam la acest moment în care mi se va oferi cuțitul de aur. Sper să mai am șansa să gătesc preparate cât mai plăcute pentru ei”, a declarat Laurențiu.

„Sunt fascinat de faptul că ai reușit să faci o farfurie de genul acesta într-o oră. Felicitări!”, i-a spus chef Dumitrescu fericitului concurent.

„Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România. Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu.

VEZI GALERIA FOTO

„La un astfel de country club, mâncarea pe care o faci trebuie să aibă peste 3 stele Michelin”, a subliniat chef Dumitrescu. „Ascultându-i povestea și văzând farfuria din fața mea, am zis: «El e!». Am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent din istoria Chefi la cuțite pe baza CV-ului. Și e al meu!”, a punctat chef Dumitrescu, încântat de alegerea lui.

Finala „Chefi la cuțite”, sezon 11

În această seară, cei 3 finaliști își vor da măsura priceperii în bucătărie și totodată se vor bate în strategii bine ticluite, atunci când își vor alcătui echipele cu care vor găti, alegând cei mai potriviți oameni dintre concurenții care au părăsit competiția acestui sezon. Chefii vor aștepta cu mari emoții verdictul finalei, fiecare sperând să-și adauge în palmares un nou titlu de câștigător Chefi la cuțite. Dacă Florin Dumitrescu a obținut victoria în două sezoane, Cătălin Scărlătescu a ieșit de trei ori învingător, iar Sorin Bontea a câștigat de cinci ori marele titlu al show-ului culinar.

Care dintre concurenți va câștiga trofeul sezonului 11 „Chefi la cuțite” și marele premiu de 30.000 de euro telespectatorii vor afla urmărind Marea Finală a show-ului culinar, difuzată în această seară de Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30.

