De copil, Mikhail a descoperit că secretul unei relații bune cu animalele este dragostea. Provenind dintr-o familie de dresori, Mikhail a moștenit acest talent de la bunicul și tatăl său, ambii recunoscuți în domeniu. Pentru el, acest dar înseamnă posibilitatea de a transmite publicului emoțiile animalelor.

Cunoștințele și abilitățile sale nu provin din școli sau cursuri, ci din experiența acumulată de-a lungul a trei generații de dresori. În ceea ce privește modelele sale, îi admiră pe Fred Astaire și Rowan Atkinson (Mr. Bean), artiști care l-au inspirat să aducă bucurie oamenilor prin expresivitate și umor.

Visul lui este să construiască un loc special unde să poată trăi și repeta împreună cu câinii săi, în cele mai bune condiții. Mulți dintre ei sunt salvați de pe stradă sau din adăposturi.

Mikhail este și jongler și deține un record mondial Guinness pentru numărul de jonglerii cu mingea, potrivit PRO TV.



Este pentru prima dată în România și se bucură să fie aici. A lucrat de-a lungul carierei cu mulți artiști români, la fel ca bunicul său. Pentru Mikhail, participarea la această emisiune este nu doar o oportunitate profesională, ci și o experiență cu o valoare emoțională profundă.

Momentul lui Mikhail a ridicat sala în picioare, juriul aplaudând îndelung performanța sa impresionantă. Vizibil emoționată, Carmen Tănase a mărturisit că își dorește să afle cât mai multe despre el: „Vreau să știu o grămadă de lucruri despre tine: cine ești, câți ani ai, de cât timp faci asta, cât de tare iubești animalele, cum e acasă la tine…”.

Răspunsul lui Mikhail a adăugat o profunzime aparte momentului, dezvăluind o moștenire de familie rară: „Numărul pe care l-ați văzut este făcut de bunicul meu. Când a creat numărul, a salvat câini de pe străzi. L-a lăsat tatălui meu, apoi mie. «Dinastia» noastră are deja 100 de ani. Meritele nu sunt ale mele, le revin câinilor și bunicului meu.



„Pe Babai l-aș lua acasă”, a reacționat Andi Moisescu. La un moment dat, unul dintre câini a apăsat butonul auriu din partea Andrei. „A dat Golden Buzz, mă! Rămâne!, a exclamat artista cu entuziasm, spunând cu fermitate că era gata să le ofere șansa de a ajunge direct în semifinală.



„A fost mâna destinului. Oricum îmi doream să dau. Ori eu, ori Bobo. Nu am văzut niciodată un număr atât de bine executat cu animale care să joace. Câini actori eu n-am văzut în viața mea”, a mai adăugat Andra.





