Actorul Marius Chivu a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje de pe micul ecran, odată cu rolul lui Nicu Rață din Las Fierbinți.

Actorul și-a găsit fericirea în brațele Ancăi Pascu. Aceasta i-a dăruit o fetiță superbă. Dovada stă în cele mai recente imagini publicate pe contul de socializare, acolo unde actorul apare alături de soția lui, Anca Pascu, și de bebelușul lor. De altfel, la statusul de pe Facebook, Anca scrie că este căsătorită cu actorul de la Pro TV.

Ce spunea actorul anul trecut, despre depresia de care a suferit

Marius Chivu este actorul care interpretează rolul lui Nicu Rață în serialul „Las Fierbinți”. Până acum, acesta nu a făcut nicio declarație despre viața privată.

Actorul a dezvăluit anul trecut că a fost căsătorit, însă a divorțat. A suferit mult, plângea des și tocmai de aceea a ajuns la un psiholog. Invitat în podcastul lui Mihai Bobonete, colegul său din serialul „Las Fierbinți”, acesta a făcut o serie de dezvăluiri.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic“, a spus el în podcastul lui Mihai Bobonete.

„Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, a mai declarat actorul care îl interpretează pe Nicu Raţă în „Las Fierbinţi”.

Actorul a vrut să facă stand-up alături de Ionuț Ciocia, Brânzoi din „Las Fierbinți’, însă nu s-au înţeles şi au încheiat colaborarea. „Am încercat să fac echipă de stand-up cu Brânzoi, dar e prost. Când am fost într-un pub, unde nu era lume, m-a lăsat şi a plecat acasă. Şi normal că m-am enervat. Ştii care e visul meu? Să joc o piesă de teatru cu tine (n.r. – Bobonete)“, a mai mărturisit actorul pe YouTube.

Marius Chivu a fost distribuit în serialul „La Urgenţă”, de la TVR 1, unde a interpretat rolul brancardierului Costel Durbacă, dar și în multe filme printre care „Trei Surori”, „Zoo Story”, „Omul din subterană”.

