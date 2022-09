Alina a obținut, deja, o victorie importantă în fața lui Alexandru care a solicitat o ordonanță președințială prin care a cerut ca fetițele să locuiască la vila lui din Pipera și nu la mamă. Instanța, însă, i-a respins designerului cererea și apelul.

„În viață oricum sunt momente mai bune și mai puțin bune. Important e să ne focusăm pe copii. Eu sunt cei mai importanți. Pentru ele trebuie să fie bine orice ar fi!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Părinții mei mă ajută foarte mult în perioada asta! Ei au fost alături de fetițe de când s-au nascut. Ei sunt sprijinul meu!

Fetițele au început școala. Toamna a început în forță pentru mine! Fac preselecții pentru pici până în luna octombrie. Sunt într-un moment în care nu simt nevoia să stau, vreau să realizez lucruri.

E greu să fii mamă în general, e greu să fii părinte, un copil nu vine cu instrucțiuni de folosire la pachet. Fetițele mele sunt foarte diferite, una e mai cumințică, alta e o fire mai temperamentală”, a declarat solista pentru Click.

Recomandări Reportaj Libertatea la punctul pe unde fug rușii în Finlanda, înainte ca și aici să se închidă granița: „Mama este fan absolut al lui Putin, dar mi-a zis să plec din țară”

„Sunt femeie și orice femeie trebuie să aibă grijă de ea. Asta te face să te simti bine. Dar, hai să recunoaștem că am făcut și eu o vârstă! Am 36 de ani. Știu că pentru mulți sunt o eternă puștoiacă, dar nu mai e așa.

În momentul în care ai copii, se știe, o mamă trebuie să fie organizată. Nu prea mai am timp pentru mine. Nu mai am timp să mai merg la un mesaj. Nu mai am timp de răsfăț”, a mai spus Alina.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Anunțul șocant făcut de Poliție după ce Anamaria Prodan și Reghecampf s-au luat la bătaie. Mărturie uluitoare. „Mi-a fost milă să-l calc în picioare!”

Playtech.ro PROBLEME în cuplul regal! Decizia şoc luată de Regele Charles. Camillei nu i-a picat deloc bine

Viva.ro Acum totul e clar! Ce s-a întâmplat cu Patrick Mouratoglou și soția, după divorțul Simonei Halep

Observatornews.ro Filmul unei răzbunări: Neîmpăcat cu despărţirea, un bărbat şi-a împuşcat rivalul în dragoste pe o stradă din Baia Mare, chiar în faţa femeii iubite

Știrileprotv.ro VIDEO | Avionul din care au căzut bucăți de metal, la scurt timp după decolare. A lăsat în urmă „jet de scântei”

FANATIK.RO Video şoc! Avem imaginile bătăii dintre Reghe şi Prodanca în plină stradă! Atenţie, filmare cu puternic impact emoţional! Exclusiv.

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 24 septembrie 2022. Leii sunt dezamăgiți de reacțiile unor apropiați legate de câștiguri sau de administrarea unor bunuri

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi