Au reușit să o transforme pe Iuliana Beregoi în idolului Generației Z, care la rându-i se poziționează pe primele locuri în Trending de fiecare dată când vine cu noi produse media, fie că vorbim despre o nouă piesă sau un nou vlog.

Artistă, cu care, la 14 ani, au produs 3 spectacole sold out – 2 la Sala Palatului și unul la Palatul Național din Chișinău. Au clădit de la Zero și prin forțe proprii cel mai puternic label de producție muzicală și cinematografică pentru copii si adolescenti, Mixton Music și Mixton Movie. De asemenea, tot ei sunt în spatele celui mai mare festival de muzică pentru copii Musicforkids International Music Festival, aflat deja la a 10 -a ediție. Ei sunt Alina Todască și Cătălin Dascălu, un cuplu de tineri ieșeni care și-au pus la bătaie toată creativitatea, care și-au promis că nu-și lasă „puterile” să obosească și, mai ales, care și-au dat timp și răbdare să clădească cărămidă cu cărămidă. Iar, in prezent, sunt asaltati de mii de copii cu mesaje, in care spun ca isi doresc sa fie lansati de ei si sa cunoasca acel succes, pe care Alina si Catalin il garanteaza, chiar de la prima colaborare.

„Visurile se nasc în timp ce muncim și se îndeplinesc atunci când suntem prea ocupați să sesizăm”, povestea acum ceva timp Cătălin.

„Cine suntem noi?”, încearcă Alina Todașcă să răspundă la întrebarea aceasta. ”Suntem o echipă fresh, care își continuă munca în cel mai dedicat mod. Totul, pentru ca talentul să atingă cele mai înalte culmi, iar rezultatele să mulțumească pe toți cei implicați”, povestește Alina.

