Grindeanu denunță „adevăratul șobolănism”

„România a devenit neguvernabilă, iar actul de guvernare este unul incoerent”, a declarat Grindeanu. „Fie că ești social-democrat, userist, liberal, ungur sau faci parte din grupul minorităților naționale, nu cred că astăzi cineva poate fi mulțumit de modul în care funcționează guvernul coaliției. Trebuie să facem ceva pentru a reveni la prioritățile românilor.”

Declarațiile vin pe fondul unei controverse declanșate de intenția guvernului de a vinde pachete de acțiuni la mai multe companii de stat profitabile. Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că această măsură este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni. Cu toate acestea, Grindeanu consideră că astfel de decizii echivalează cu „jefuirea cămării statului”.

„Când te gândești să vinzi companiile de stat profitabile, cum sunt CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București sau Portul Constanța, asta înseamnă să furi toată cămara”, a punctat liderul PSD. „Acestea sunt companii pe plus, care aduc venituri și dividende constante la bugetul de stat. Vânzarea lor pe ultima sută de metri este adevăratul șobolănism.”

Ilie Bolojan: „Întotdeauna vom avea vuvuzele politice care critică”

Grindeanu a reacționat și la declarațiile recente ale premierului Bolojan, care a comparat problemele din sectorul public cu „șobolanii care rod proviziile” din cămara statului. „Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Vânzarea unor companii strategice precum Romgaz sau Portul Constanța este un exemplu clar de șobolănism”, a spus liderul PSD.

Premierul Bolojan a apărat însă măsura, susținând că este necesară pentru a implementa reformele prevăzute în programul de guvernare. „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice care critică, dar trebuie să ne concentrăm pe problemele de fond”, a declarat acesta vineri.

