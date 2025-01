Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Cine sunt concurenții de Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Catinca și Calina Roman la Asia Express 2025

Catinca Roman: „Mi-am dorit să particip la Asia Express încă din momentul în care am vizionat primele episoade. Pentru mine aceasta călătorie, pe care o consider iniţiatiatică, este o oportuni-tate incredibilă de a-mi pune la încercare creativitatea, rezilienţa, spiritul de echipă și nu în ul-timul rând, de a adăuga povești memorabile în albumul amintirilor mele.”

Calina: „Participarea la Asia Express este pentru mine o provocare din toate punctele de vedere, şansa de a-mi testa limitele şi spiritul de aventură, fiind pentru prima dată când o să am ocazia să ies din zona mea de comfort într-un mod atât de intens.”

Mara Bănică și Serghei Mizil participă la Asia Express 2025

Mara Bănică: „Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vietii mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!”

Serghei Mizil: „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să gasesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest tra-seu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.”

Alina Pușcău și Cristina Postu participă la Asia Express 2025

Alina Pușcău și Cristina Postu: „Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele.

Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă! De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică! Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți.

Vreau ca momentul meu de ”DA, PARTICIP” să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiec-are dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala. De data asta mă arunc în ne-cunoscut cu o mantră a prezentului. Vreau să ajung cât mai departe, să experimentez cât mai mult din această aventură, să mă conectez cu cât mai mulți oameni! Vreau să mă bucur alături de pri-etena mea, să respir curaj, să înfrâng frici!”

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion la Asia Express 2025

Ștefan Floroiaca: „Mă întrebam de mult oare eu cum m-aș descurca dacă aș participa la Asia Ex-press, asta urmărind emisiunea de pe canapea… Însă știu că socoteala de acasă nu este mereu la fel cu cea din târg, așa că acest neprevăzut pe mine mă entuziasmează foarte mult. Mai am și no-rocul să îl am ca și camarad pe Alex, alături de care mă bucur ca voi trăi această poveste. Abia aștept să înceapă cursa și să aflu răspunsul întrebării de pe canapea. Și abia aștept să radem. Sper”

Alexandru Ion: „Nu există ceva ce să-mi fi dorit mai tare în televiziunea din România decât să particip la Asia Express. Aștept momentul ăsta de ceva vreme, așa că sunt foarte fericit că se întâmplă. Trăiesc un soi de entuziasm propriu copilăriei combinat cu starea de anticipație care cred că apare natural în pragul unei astfel de aventuri. Mă aștept la o experiență definitorie, la revelații succesive și implicit la momente care se vor grefa adânc în mintea mea, precum și la o amplificare semnificativă a “frăției” pe care o am cu Ștefan.”

Gabriel Tamaș și Dan Alexa la Asia Express 2025

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camere-lor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”

Emil Rengle și logodnicul Alejandro la Asia Express 2025

Emil Rengle și Alejandro: „Așteptările noastre? Haos, confuzie și multe râsete. Suntem pregătiți să ne facem de râs la TV, dar și să creăm momente iconice pe care sǎ nu le uitǎm niciodată. Alejandro e și el nerăbdător să-și exerseze româna. Așa că, dacă o sǎ mă vedeți pe mine vorbind tot timpul, va fi pentru că el probabil va spune cuiva din greșeală „Sunt un cartof” în loc de „Am nevoie de ajutor.” Știm că nu va fi ușor, dar suntem aici pentru aventură, nebunie și, poate, să demonstrăm că suntem puțin mai descurcăreți decât părem. Sau nu – oricum, va fi o experiență de neuitat! Am acceptat provocarea pentru că, sincer, când altcândva ai ocazia să faci autostopul într-o țară străină, să negociezi cu necunoscuți pentru obiecte random și să mănânci ceva al cărui nume nu-l poți pronunța – toate în aceeași zi?!”

Karmen și Olga Barcari participă la Asia Express 2025

Karmen și Olga Barcari: „Participarea la Asia Express este mai mult decât o competiție, este vorba despre limite, rezistență, echipă. Ne-am dorit să trăim experiența asta extremă, să desco-perim locuri noi, dar și să ne provocăm pe noi însele într-un mod cu totul diferit. E o oportunitate unică de a crea amintiri de neuitat și de a învăța lucruri noi”.

Anda Adam și Joseph la Asia Express 2025

Anda Adam și Joseph: „Pe mine m-a convins soțul, menţionând că asta va fi luna noastră de mie-re! Şi eu am zis să-l cred totuşi. Pe el l-am convins eu spunându-i că având în vedere cele trei des-tinaţii exotice cu siguranţă mergem noi doi, dar ne vom intoarce trei! Cu Aqua man al meu n-avem cum să nu câştigăm! Tura asta îl bag pe el la sesiune de poze cu fanii, că eu am făcut destule până acum!:) Şi unde nu mai „Poate fata” sigur „Poate băiatu’ ”

Raluca Bădulescu și Florin, fostul soț, la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu și Florin: „Nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că voi ajunge să particip la Asia Express, îm timp ce Florin și-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de comfort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumusețare, e ceva din altă lume pentru mine.

Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași proproziție. E ca și când m-aș duce pe Everest. Dintre toți oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaște cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată și stresantă, paranoică și multe altele. Chiar dacă am divorțat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă și nu există altă persoană cu care aș fi putut face asta.”

