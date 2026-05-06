Șoferul și pasagerul au încercat să fugă inițial, însă au fost prinși de autorități din Dolj.

Totul a început când polițiștii de la Secția 5 Craiova și un jandarm din Gruparea Mobilă au încercat să oprească un autoturism care fusese implicat într-un accident minor, spun polițiștii.

„Întrucât șoferul autoturismului nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase folosite de polițiști, a fost solicitat sprijin, iar pe strada Calea Severinului autoturismul urmărit a fost interceptat de o altă autospecială de poliție”, au explicat reprezentanții IPJ Dolj.

În loc să oprească, șoferul din Craiova a lovit frontal autospeciala, iar în urma impactului, mașina lui a fost proiectată într-un autoturism parcat.

Incidentul s-a soldat cu rănirea unui polițist de 27 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale. „Nici de această dată autoturismul urmărit nu s-a conformat”, au adăugat autoritățile.

După coliziune, cei doi ocupanți ai mașinii – șoferul și un pasager de 47 de ani din județul Caraș-Severin – au încercat să fugă, dar au fost rapid reținuți de polițiști.

„Întrucât aceștia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest”, au transmis polițiștii.

Rezultatul pentru pasager a indicat o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul, însă, a refuzat atât testarea, cât și recoltarea probelor biologice.

