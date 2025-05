Fostul internațional român Ciprian Marica a făcut recent lumină asupra numeroaselor controverse care i-au marcat viața personală de-a lungul anilor. Invitat în podcastul lui Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu, Marica a vorbit deschis despre relațiile din trecut, dar și despre viața de cuplu din prezent – un subiect rar abordat de sportiv în spațiul public.

În cadrul discuției, Ciprian Marica a dezmințit ferm zvonurile privind presupusele aventuri cu vedete precum Bianca Drăgușanu sau Adelina Pestrițu. Totodată, el a confirmat relațiile asumate din trecut cu Ilinca Vandici și Gina Pistol, fără a dori să comenteze mai mult.

„Am încercat să fiu discret, dar nu mi-a ieșit. Nu știu câte gagici am avut, nu am numărat. La vârsta adolescenței am vrut să am cât mai multă experiență. Da, am avut concurență cu colegi de-ai mei, de-ale tinereții valuri, competiții din astea. E mult spus pariu, ceva de genul cine o scoate la cafea.

Nu era vorba de câștigat. Nu ne spuneam că lucrurile deveneau serioase. Cumva, era doar o competiție tacită. Nu am fost adeptul relațiilor publice. Am considerat că dacă vrei să ai ceva cu cineva trebuie să fie între tine și acea persoană. Astea-s povești cu Bianca Drăgușanu și Adelina Pestrițu. Ilinca Vandici și Gina Pistol, da”, a mărturisit Ciprian Marica.

Ciprian Marica a recunoscut că nu a fost întotdeauna fidel

Un alt subiect atins în podcast a fost partenera lui actuală, Ioana. Marica a ținut să clarifice că nu i-a impus niciodată să stea departe de lumina reflectoarelor. Fără ocolișuri, Ciprian Marica a recunoscut că în tinerețe a făcut și greșeli, dar le privește ca pe niște lecții de viață. De asemenea, a povestit cu sinceritate că, în prezent, certurile cu iubita lui apar, cel mai adesea, din lucruri mărunte sau diferențe de opinie – „ca în orice relație”.

„Dacă eu consideram că există o fată atrăgătoare, nu credeam că e de interes public, dar n-a depins numai de mine. A fost libera ei exprimare dacă a vrut sau își dorește să apară. Nu i-am impus nimic, nu am condiționat-o. Nu știu dacă i-ar plăcea sau nu. Cert e că nu a avut cerințe sau să aibă vreun interviu, să apară.

Nu sunt posesiv, nicidecum, cred că fiecare trebuie să aibă libertatea lui. Eu sunt mai certăreț de fel. Mă iau de la lucruri simple. Pe mine mă ia nervul de la volan. Îi e frică cu mine, are un trac. Eu sunt cel mai bun șofer. Îi zic să bage frână și totul se termină: pune pe avarii că trec eu la volan. Nu vede gropile, nu le vede neam, pe toate le ia. Merge prea încet, nu se bagă. Probleme adevărate, nu așa! Nu sunt lucruri grave și aș minți să zic că țin supărarea. Uit foarte repede și asta e iar o calitate a mea. Ea de multe ori îmi zice de ce vorbesc cu diverse persoane care au fost nedrepte cu mine.

Când eram mic am înșelat, vorbesc serios. Eram mic, mic atunci. Chiar se întâmpla îi ziceam lui taică-meu: uite ce am găsit la domnișoara asta în telefon. Și el mi-a zis de ce mă uit, că nu are rost și mare dreptate a avut. Erau discuții cu maică-sa, erau de toate. Eu eram oaia neagră. Asta e. (…) N-am cerut-o pe Ioana, nu”, a adăugat fostul fotbalist.

