Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună de ziua băiatului lor cel mare. Cum a decurs ieșirea la film și la mall

Zilele trecute, Claudia Pătrășcanu i-a organizat băiatului ei cel mare o petrecere la Constanța. Gabriel a avut alături de el toți prietenii, s-a distrat alături de ei în decorul pe care l-a dorit, cu baloane albastre și cu un tort pe măsură.

Băiatul nu l-a avut alături și pe tatăl lui. În schimb, Gabi Bădălău i-a organizat în weekend lui Gabriel o petrecere acasă, în București. A avut tort, multe baloane și cadouri. În una dintre poze, Gabi Bădălău apare alături de băiatul lui cel mare, dar și de tatăl lui, de Nicolae Bădălău, care în weekend a fost dus la DNA și arestat.

Într-un interviu pentru spynews.ro, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit că s-a revăzut însă cu fostul soț la Constanța, pe 25 noiembrie, chiar de ziua de naștere a băiatului lor cel mare. Au ieșit toți împreună la film și la mall. „Am vorbit de ziua băiatului celui mare și cam atât. El a fost invitat, dar nu a fost prezent, el a fost cu o zi înainte prezent, pe 25, a fost prezent în Constanța și a petrecut cu cei mici exact când Gabriel a făcut 8 ani.

Am petrecut împreună amândoi cu cei doi copii, a fost o zi plină. Am luat amândoi copiii de la școală, am mers cu amândoi la un film, am mers cu toții în mall. Am fost împreună. Ce să facem, dacă așa ne-a fost dat să avem doi copii împreună, noi trebuia să ne înțelegem de la început din acest punct de vedere că rămânem părinți acolo pentru ei”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu.

S-a stabilit domiciliul copiilor

După ani de procese, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat, au și custodie comună a copiilor, care au domiciliul la ea. Cântăreața este recunoscătoare că lucrurile au fost așa cum a sperat ea. Gabi Bădălău va avea program de vizită pe care îl va stabili împreună cu fosta soție. „Simt că m-am liniștit în totalitate, îmi vine să sărut pământul și chiar acum mă opresc la biserică. M-am îmbrăcat rapid și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, atât! (…)

Mai făceam câte ceva prin casă și dintr-odată am primit vestea. N-am cuvinte. Vreau să-mi iau copiii în brațe, abia aștept să-i iau de la școală. Știam că era imposibil să nu rămână copiii lângă mamă, doar că au fost presiuni, a fost acest război creat. (…) La început probabil că da (n.r. – am avut emoții), știind foarte multe situații neplăcute. Mai auzeam și eu ce se întâmpla în țara noastră, dar pe parcurs am realizat că este imposibil, mai ales că eu știu foarte bine ce fel de om sunt, ce fel de mamă. Întotdeauna binele învinge răul și știu că Dumnezeu nu ar fi permis acest lucru”, a declarat acum câteva săptămâni Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

