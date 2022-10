„Stați liniștiți: a venit ILINCA. O să facă această lume puțin mai bună și România mai frecventabilă. Simt eu, cu inima mea de tată. #ilinca #10.10”, a scris pe Facebook și pe Instagram Codin Maticiuc. Alături, el a distribuit și o fotografie chiar din sala de naștere.

Codin Maticiuc o ține pe Ilinca în brațe, iar Ana Pandeli e așezată pe patul de spital, are zâmbetul pe buze și mâna dreaptă dusă la cap.

Felicitările au curs pe rețelele de socializare, Delia, Ana Morodan, Nicole Cherry, Mario Fresh, Giulia, Micutzu, Emil Rengle, Theo Rose, Anghel Damian, toți i-au felicitat pe cei doi pentru că au devenit din nou părinți.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli au împreună două fetițe, pe Smaranda, care a venit pe lume în 2019, și pe Ilinca. Dintr-o relație anterioară, Ana mai are un băiat, pe care Codin îl consideră fiul lui.

„Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei”

În urmă cu câteva zile, Codin Maticiuc a scris un mesaj pe Instagram despre mezina lui, atunci i-a dezvăluit și numele. „Nostradamus. Ți-ai imaginat vreodată cum e să îți cunoști măcar o mică parte din viitor? Să știi cu siguranță ziua în care vei cunoaște o persoană care îți va schimba viața? Care îți va modifica prioritățile, modul de a gândi, felul în care te raportezi la viață? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să știi exact care este ziua în care vei cunoaște dragostea?

Să mergi la culcare în noaptea dinainte cu acest gând: mâine. Mâine totul va fi diferit. De mâine mi se modifică întreaga structură celulară. Mâine sunt altul.

M-am gândit la toate astea înainte să se nască Smaranda. Cum e să știi exact ziua în care o să întâlnești cea mai importantă persoană din viața ta. Da, bro, uite, ce să fac, bine pe acasă. Peste trei zile o s-o întâlnesc pe una pentru care te voi ucide fără să stau pe gânduri ca s-o fac fericită. Tu ce faci, bro?

Câteva lucruri au fost chiar peste așteptări la Smaranda. Să fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână. Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat să stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu.

Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut însă că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară. Sunt mândru când râde la glumele mele, fâstâcit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seamă.

Alt lucru este că nu am realizat că-mi poate fi și călcâiul lui Ahile. N-am știut că mai există feluri în care poate să doară total noi și crunte. N-am știut că mă pot nărui din lacrima altuia. Acum știu tot: dragostea ca în povești, pasiunea nestăvilită și tot ce e mai sfânt pe lume vin să mă întâlnească în câteva zile. Vine să-mi arate că nu sunt dragon cu mai multe capete așa cum credeam, ci unul cu mai multe inimi. Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei. Vine Ilinca Maticiuc”, a scris Codin Maticiuc pe contul de socializare.

