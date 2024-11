Elena, fosta soție a artistului CRBL, a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut fiica lor, Alessia, după divorțul părinților. Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, Elena Viscu a mărturisit că perioada separării a fost extrem de grea pentru copilă, descriind-o ca o succesiune de lovituri.

Fiica lor, Alessia, este la vârsta la care are acces la telefon și la informațiile din mediul online, lucru care complică și mai mult situația. Elena a declarat că nu îi poate interzice să citească știrile apărute despre tatăl său sau despre familia lor. Aceste informații, împreună cu schimbările din viața personală a lui CRBL, care are acum o relație cu Olga, o femeie mult mai tânără, au fost dificil de gestionat pentru Alessia.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a declarat Elena în podcastul lui Damian Drăghici.

CRBL și Olga au început să se afișeze public pe rețelele sociale, ceea ce a stârnit numeroase reacții din partea fanilor. Elena pune pe primul loc nevoile emoționale ale fiicei sale.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena.

Alessia i-a interzis lui CRBL să vină la ea la școală

CRBL și Elena Viscu au decis să pună punct mariajului lor după 16 ani, dar continuă să colaboreze în privința aspectelor esențiale legate de creșterea fiicei lor, Alessia, în vârstă de 14 ani. Deși separarea a fost un pas dificil, artistul a mărturisit că fiica lor a dat dovadă de o maturitate impresionantă și pare să fi înțeles întreaga situație.

În prezent, CRBL trăiește o poveste de dragoste alături de Olga Guțanu, o tânără cu 23 de ani mai mică decât el. Relația lor a devenit publică, iar cei doi nu ezită să-și arate fericirea pe rețelele de socializare.

În ceea ce o privește pe Alessia, CRBL este extrem de mândru de rezultatele ei școlare. „Alessia este a 10-a în sistemul britanic, ea în continuare rămâne o elevă extraordinară, trage tare pentru note mari. Este ambiția ei cu colegii, cu profesorii, e bine”, a precizat el pentru Ciao.ro.

„Nu am voie să mă duc la școală, pentru că Alessia nu îmi dă voie”

CRBL a explicat că, fiind un artist cu notorietate, nu poate trece neobservat în preajma altor părinți atunci când își aduce sau își ia fiica de la școală, lucru pe care Alessia ar prefera să-l evite.

„Nu am voie să mă duc la școală, pentru că Alessia nu îmi dă voie. «Nu veni, tata, te rog eu, nu veni!’ După aceea vorbesc toți!» La modul ăsta să nu mă duc. Având totuși 14 ani, nu pot să încalc și să fac cum vreau eu, că mă ceartă după aceea și o înțeleg de ce, pentru că e vârsta. Pe Alessia nu vreau să o supăr”, a declarat Eduard Andreianu, alias CRBL.

