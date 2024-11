La scurt timp după ce rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale au fost făcute publice, românii au început să se intereseze cine este Călin Georgescu, deoarece mulți nu auziseră până acum de candidatul independent care și-a făcut campanie pe TikTok. Iar vedete precum Andreea Marin și Delia l-au atacat public pentru declarațiile pe care el le-a făcut de-a lungul timpului.

„Mor, bă! Femeia e doar ca să facă copii, de aia e ea. Atât trebuie să facă. Nimic altceva. Știați? Ea nu rezistă la stres și nu poate prea multe, săraca. Ea are alt rol”, a scris Delia pe Instagram, la story, după ce a văzut podcastul lui Gojira cu independentul Călin Georgescu.

Chiar dacă multe vedete s-au dezis de candidatul care a primit cele mai multe voturi din partea românilor, există și cântăreți din țara noastră care l-au votat și l-au susținut în campania electorală.

Printre aceștia se regăsește și Iancu Sterp, care a dezvăluit că a vrut să-i facă și o melodie, chiar dacă artistul o place și pe Elena Lasconi.

Susținut de Iancu Sterp

„Eu l-am remarcat pe Călin Georgescu pe rețelele de socializare și mi-a plăcut cum gândește. Pare un om credincios și vorbește foarte coerent. Îl urmăresc de mai mult timp și m-am convins în ultimele două săptămâni să îl votez. M-a surprins în mod plăcut. Am vrut să îi fac și o piesă. Dar a fost acel scandal cu piesele și campania electorală, așa că m-am oprit. Mie îmi place și Elena Lasconi, pentru că este din Țara Hațegului, de la noi. Habar nu am cine va câștiga dintre ei. Nu pot să dau niciun pronostic. Să câștige cel care este mai bun”, a spus Iancu Sterp pentru Fanatik.

Și Carmen de la Sălciua, fosta cumnată a lui Iancu Sterp, a votat tot cu independentul la alegerile prezidențiale și a spus că va merge și în cel de-al doilea tur să pună ștampila pe Călin Georgescu.

„Eu sunt pro-Călin Georgescu. Am simțit din prima, de când au apărut primele postări cu el… Cumva omul ăsta a apărut așa peste noapte. Era și o predicție că va veni cineva, care prin credință va ajuta poporul român. Eu și în turul doi voi fi acolo. Toți tinerii pleacă dincolo pentru că nu există o siguranță aici. E haos la noi în țară. E nevoie de un conducător priceput și un conducător care, întâi de toate, să vorbească de Dumnezeu. Atâția oameni au votat cu sufletul”, a spus Carmen de la Sălciua pentru aceeași sursă citată.

Potrivit informațiilor care au apărut pe internet, Călin Georgescu ar fi fost susținut și de Oana Zăvoranu și Cristina Spătar, care îi apreciau postările de pe rețelele de socializare în timpul campaniei electorale.

Mai mult decât atât, Oana Zăvoranu se pare că ar fi făcut, după alegeri, și un live pe TikTok prin care îl promova pe Călin Georgescu.

„Oana Zăvoranu îi face propagandă lui Georgescu live pe TikTok. Nu mi-a venit să cred. Și cu cât patos”, a scris o internaută pe Threads.

În campania electorală, și antreprenorul și influencerul Ștefan Mandachi a fost de partea lui Călin Georgescu, pe care l-a și votat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Însă în ultimele zile și-a schimbat părerea despre candidatul independent.

„Recunosc că am greșit, pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Nu am nicio scuză și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mai atent”, a spus Ștefan Mandachi.

Theo Rose îi îndeamnă pe români să iasă la vot

Dacă Andreea Marin și Delia au avut reacții dure la adresa lui Călin Georgescu, vedete precum Theo Rose și Mira au luat atitudine și au afirmat, la scurt timp după ce s-au aflat rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale, că românii trebuie neapărat să iasă la vot în cel de-al doilea tur.

„Hai acum, în turul doi, să votăm cum trebuie, vreți?”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Iar Mira a avut și ea o reacție pe aceeași platformă: „Eu o să votez în turul doi cu Elena Lasconi, din motive evidente. Noi trebuie să fim uniți și să aducem argumente, să vedem ce e cel mai bine pentru țara noastră. Și să nu ne lăsăm vrăjiți de cuvinte pompoase. Documentați-vă foarte bine și Doamne ajută să fie bine, să fie libertate”.

