„Sâmbătă seara am ieșit în oraș cu Bendeac, mai exact la LOFT. Ne-am îmbătat îngrozitor, de asta suntem clar vinovați amândoi. El s-a dat în stambă pentru că (nah), defect profesional, iar eu l-am filmat și am pus pe story. Pentru că sunt un dobitoc bețiv. A doua zi când m-am trezit am șters totul, prea târziu însă. Circul fusese preluat de TOATĂ presa din România. Bună sau rea, de cancan sau de știri politice, toată presa din țară a vuit despre asta. Normal, o să ziceți: ȘTIRE, domnule”, scrie Codin Maticiuc pe Facebook.

După peripețiile de sâmbătă, Maticiuc amintește că a fost împreună cu Bendeac la Spitalul Fundeni, „să îi arăt cum am renovat secția de hematologie pediatrică (că doar parțial au fost banii lui acolo) și am marcat împreună începerea lucrărilor de la secția de nefrologie pediatrică. Am început cu Fundatia Metropolis și inițiativa #spitalepublicedinbaniprivati să renovăm tot la etajul 7 și să construim băi în saloane pentru copii. Am fost întâi la secția funcțională, deja renovată și am stat de vorbă cu copiii (emoție) și apoi în secția șantier, unde am dat ciocane în gresia veche (circ), ne-am prostit pe acolo (panaramă) ca să atragem atenția și să amintim oamenilor că avem un număr de sms la care se poate ajuta (sms cu textul „FACEM” la 8845)”.

La imaginile din spital nu se uită nimeni

Actorul a postat și aceste imagini pe story, pe Facebook. Nu cu același succes însă precum acelea cu fundul gol al lui Bendeac, remarcă Maticiuc. „Toate astea le-am filmat tot eu și le-am pus tot pe story. Câte ziare și reviste online credeți că au considerat asta o știre? Câte credeți că au preluat? Câte credeți că ne-au repostat? Știți răspunsul. Zero. Nu îi interesează și aș vrea să spun că este vina lor. Mi-e teamă însă că este tot vina noastră. Că dacă ar prelua, nu ar citi nimeni, audiență zero.

Asta văd și pe YouTube. Postez conținut monden, comentariile sunt «nu se face nimic de calitate în țara asta», dar vizualizări cu milioanele. Postez ceva educativ ca «Marfa și Banii» sau filmări din spitale cu situația găsită și cum le schimbăm, reach aproape zero. Hai să vedem câți vor citi asta. Câți vor distribui. Câți vor pune umărul”, adaugă acesta.

