La „În gura presei cu Mircea Badea”, prezentatorul a comentat știrea despre controversa diplomei de Bacalaureat a lui Marcel Ciolacu. El nu a stat pe gânduri și a dezvăluit imediat ce notă a avut el la Bacalaureat.

„Deci eu am luat la BAC 8,99, d-aia n-ai cum să uiți”, a spus în direct, la Antena 3. Prezentatorul a dezvăluit și la ce materii a avut notele cele mai mari, dar și la ce materie a făcut contestație și a primit abia nota de trecere. „Pentru că am luat 10 la matematică, aproape 10 la română scris, 10 la română oral, 10 la sport, că am dat și la sport, vă dați seama.

Şi la filozofie am dat BAC-ul, că dădeam la multe materii. Am vrut la filozofie, vă dați seama. Citeam mult și de aia eram și preocupat și de asta. Și am luat 7 în scris (n.r la filozofie) Şi eu am zis: cum să iau 7 și am făcut contestație. Şi a venit contestația. Am luat 6. Dacă luam mai puțin de șase nu luam BAC-ul. Şi media aritmetica: 8,99. Bun. E important cât am luat la BAC? Absolut deloc”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Ce salariu avea Mircea Badea la începutul în televiziune

La finalul anilor 90, Mircea Badea și Teo Trandafir prezentau împreună matinalul „Bună dimineața, România!”, de la Tele7 ABC. Ulterior, cei doi au trecut la Antena 1, după care parcursul lor profesional a fost diferit, căci ea a acceptat o ofertă de la Pro TV, unde a moderat propria emisiune.

Pe micul ecran cei doi nu au mai apărut de multă vreme împreună, însă acum s-au reunit, Mircea Badea e primul invitat în podcastul lui Teo Trandafir de pe YouTube. Foștii colegi deveniți buni prieteni s-au bucurat de revedere, în podcast au făcut multe glume, dar și nenumărate dezvăluiri. Au spus chiar ce salarii aveau la debutul în televiziune.

Cei doi primeau 100 de dolari pe lună și abia dacă reușeau să supraviețuiască. Tocmai de aceea, mai în glumă, mai în serios, au recunoscut că existau momente în care făceau foamea. „Noi luam pe atunci 100 de dolari pe lună. Oamenii spun: «Păi, da, dar pe atunci, vezi Doamne, erau bani». Nu erau bani, erau tot 100 de dolari pe o lună. Tu îmi aduceai să mănânc, pentru că eu nu aveam bani de mâncare, sendvișuri cu piure”, a spus Teo Trandafir în podcastul său.

Mircea Badea și Teo Trandafir și-au depus CV-urile la Oficiul Forțelor de Muncă

Paralel cu televiziunea, Mircea Badea și Teo Trandafir își doreau acum mai bine de 20 de ani să muncească mai mult, căci nu le ajungea salariul din televiziune. Au mers prima dată la un interviu pentru a se angaja ca telefoniști, însă nu au avut succes, apoi au ajuns la Oficiul Forțelor de Muncă.

„Am ajuns la Oficiul Forțelor de Muncă, sector 3, și ne-am depus acolo CV-ul și când am plecat de acolo era o doamnă care mătura strada, și ne-a recunoscut că eram la televizor, dar nu mâncam (n.r. – nu primeau mulți bani)… Ne-am dus la Oficiul Forțelor de Muncă să ne înscriem și a zis: Ia uite, au venit vedetele la «brațili» de muncă”, a mai povestit Mircea Badea în podcastul lui Teo Trandafir.

